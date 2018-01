España y Guatemala lanzan una campaña preventiva de violencia

Diversas visitas y proyectos tiene contemplado desarrollar el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, entre las que se destaca el proyecto de prevención de violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia.

García Casas es licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras. Posee el Diploma del Colegio de Europa de Brujas y el Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston.

El embajador D. Alfonso Portabales tiene previsto agendar visitas y reuniones. Una de ellas es un encuentro con empresas españolas con sede en el país, el lanzamiento del Programa de Cooperación Delegada cofinanciada entre la Unión Europea y AECID.