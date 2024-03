Entregan medalla Orden a la Excelencia Laboral a exfiscal anticorrupción

Foto: Celeste Paredes

Desde Graviola Ewing, la primera mujer que nos representó en unos Juegos Olímpicos, en Helsinki 1952, hasta Waleska Soto, la más reciente clasificada para París 2024, han sido 40 distintas féminas quienes han llevado a Guatemala en el corazón.

Todas con grandes hazañas y destacadas carreras en el deporte, como se puede mencionar a Heidy Juárez, Euda Carías y Elizabeth Zamora, en taekwondo; Mirna Ortiz, Teresita Collado y Mayra Herrera, en marcha atlética; Ana Sofía Gómez y Luisa Fernanda Portocarrero, en gimnasia; Gisela y Blanca Morales, en natación, o Nikté Sotomayor, en bádminton, entre muchas otras.

Para Soto, el clasificar ya no es suficiente, pues considera que se debe ir a buscar la presea para

Guatemala.

“Estoy muy contenta por la medalla de oro que conseguí, pues han sido meses con muchas emociones. La verdad es que me correspondía en Chile, pero la organización decidió dársela a la estadounidense que ocupó el tercer lugar, así que no había opción de no ganarla en esta competencia”, aseguró la tiradora, quien así obtuvo el pase a París.

“Me emociona ser una de las mujeres que van a estar en estas justas, que podemos hacer muchas cosas y ser grandes en cualquier aspecto de la vida. Así que es un orgullo para mí representar no solo a mi país sino a todas las guatemaltecas”, dijo, al valorar la importancia de la presencia del género

femenino en esta actividad.

“Quiero dar el mensaje de que podemos hacer lo que nos propongamos, lo mismo que los hombres y hasta mejor. Nunca debemos darnos por vencidas y luchar hasta el final por nuestros objetivos, porque las recompensas llegan”, añadió.

Soto estará junto al equipo de atletas de tiro en diferentes campamentos por Europa y Arabia Saudita como parte de su preparación.

Del balón al micrófono

Celeste Paredes dejó los botines de futbol para seguir su otra pasión, la comunicación, carrera en la cual se abrió espacio en un entorno mayormente masculino, y ahora representa el coraje y valor de la mujer chapina a través de la pantalla de Claro Sports, en México.

“Al principio fue complicado, porque no es un reto sencillo para afrontar, aunque sí resultó emocionante salirme de mi zona de confort y descubrir que fuera de nuestras fronteras se fijan en el talento nacional y ahora que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer es bonito ver que existas más oportunidades en un ambiente laboral que ha sido dominado por hombres. El reto es hacerlo bien”, consideró.

“Parte del crecimiento es ampliar los conocimientos y me ha tocado comentar deportes de los que no conocía mucho y dentro de la profesión sirve enriquecer las áreas en las que se tienen debilidades, por eso trato de aprender de mis compañeros para no sorprenderme”, reconoció.

“Salir del país era uno de mis sueños desde que estaba en la universidad. Me gustaría llegar a estar en una mesa de diálogo deportivo o comentar en vivo desde un estadio. Deseo en algún momento estar a nivel de cancha en un Mundial y entrevistar a jugadores importantes”, confesó Paredes.

“Mi mensaje para las chapinas es que persigan sus metas, que no se pongan límites porque somos capaces de cumplir lo que nos proponemos y apoyarnos entre nosotras para crear espacios donde desarrollarnos y ser respetadas”, concluyó.