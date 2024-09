Entra en vigencia la Leyde Tarjetas de Crédito

Especialistas y expertos en temas urbanos describen las ventajas y limitaciones del AeroMetro, proyecto que impulsa la Municipalidad de Guatemala para enfrentar el déficit del transporte colectivo que afecta a los capitalinos.

La reducción del tiempo en los traslados y que es una obra amigable con el ambiente es parte de lo positivo que observan los entrevistados, quienes, por otro lado, cuestionan la lógica de un servicio en una superficie plana, que, además, pueda restringir futuros proyectos de desarrollo masivos.

Según Luis Rafael Valladares, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), los teleféricos como medio de traslado, en los que se toman en cuenta las dificultades que provocan las condiciones geográficas son positivos.

“Viene a complementar la asistencia, pero hace falta un plan más efectivo, integral y eficiente”. Ninotchka Matute Concejal octavo del Concejo Municipal

Pero en este caso, destaca que se desplazará sobre la calzada Roosevelt y la calle Montúfar, una superficie plana que no posee ninguna dificultad en el desplazamiento, como pudiera ser un área montañosa o donde no exista infraestructura que permita la movilización.

Valladares refiere estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que describen que el tiempo de ahorro con estas movilizaciones es de 22 por ciento; es decir, que si actualmente se llevan 90 minutos, con el AeroMetro se hará en 70.2, 19.8 minutos menos.

Advierte que la compañía a cargo de la obra indica que el tramo que ahora es de 118 minutos, con la obra se reducirá a 28, algo que no coincide con los datos del BID, repara. El experto también señala que referencias demográficas recientes describen que las áreas cercanas al paso del aerómetro son de poca densidad poblacional, lo que solo beneficiará a una minoría de Mixco y de Guatemala.

Kimberly Padilla, arquitecta y máster en planificación urbana, resalta que el sistema tiene un menor impacto ambiental a la hora de construir y operar, cuando se le compara con otros transportes. Además, su construcción es relativamente rápida en relación con un metro subterráneo, que es mucho más complejo.

Pero en función de un Bus Rapid Transit (-BRT-, sistema de tránsito basado en autobuses de alta calidad que brinda traslados rápidos y eficientes), Padilla juzga que el proyecto de la comuna se queda corto, pues únicamente irán 12 pasajeros por cabina, cuando el otro tiene capacidad de

mover entre 150 y 240.

“El AeroMetro se pudo aprovechar más en colinas o barrancos; ahí tendría más sentido”. Kimberly Padilla Máster en planificación urbana

Respecto de la tarifa, sugiere que se analicen, a fin de no afectar los bolsillos de los guatemaltecos, ya que no se debe pensar solo en personas, sino en familias.

Resalta que con el costo de inversión se pudo gestionar un sistema más bajo que incida en tarifas más bajas y con mayor cantidad de beneficiarios por turno. Además, opina que se debe evaluar el

desempeño de la obra en condiciones climáticas, como tormentas fuertes, las que pueden interrumpir el servicio aunado al mantenimiento que se debe establecer.

Señala que en Colombia cuentan con este tipo de transporte en colinas y montañas, lo cual tiene todo el sentido; en Guatemala y México, está condicionado a infraestructura, lo que puede limitar que, a futuro, no se pueda introducir otro transporte por las torres que lo impedirían.

Juan Francisco Solórzano Foppa, excandidato a la alcandía capitalina, coincidió en que podría utilizarse para espacios con muchos barrancos como al norte de zona 18, donde hay más escasez de transporte público. De la misma manera, en Villa Nueva. “En este tipo de sitios se debería aprovechar”, subraya.

Solórzano Foppa deja ver que se hará una gran inversión, que no va a satisfacer las necesidades de los vecinos. No se discute que en esas áreas existe bastante demanda, pero este medio no precisamente es el más eficiente, anota.

Insiste que dicha construcción imposibilitará obras futuras como un metro, sumamente necesario y mucho más eficiente.

“Es un proyecto bien estudiado y alternativo, de equilibrio económico y sostenible”. Edgar Román Coordinador de proyectos, Municipalidad de Guatemala

Ninotchka Matute, concejal octavo del Concejo Municipal, expone que la iniciativa forma parte de los diferentes métodos de movilidad que se pueden implementar en la ciudad. En ese sentido, dice que viene a complementar la asistencia, pero hace falta un plan más efectivo, integral y eficiente.

Matute reitera que, a mediano y largo plazo, limitará la posibilidad de ejecutar una obra de mayor alcance. Reflexiona que, si bien la municipalidad no va a gastar recursos, se sabe que una inversión privada priorizará sus intereses y la recuperación de lo invertido, lo que no garantiza la estabilidad de sus tarifas.

De acuerdo con la concejal, el teleférico llamará la atención en superficies planas. Será como un ingrediente turístico, pero, como sus colegas expertos, repara que al tenerse una ciudad con el 42 por ciento constituida por barrancos, se podría imaginar una conectividad más adecuada, con un menor impacto en el ecosistema.

En defensa propia

Edgar Román, coordinador de proyectos estratégicos de la comuna capitalina, detalla que el

AeroMetro es un sistema alternativo y más eficiente de movilidad, que ahorrará un 75 por ciento de tiempo, sin contaminar el medioambiente y ayudará en el corto y mediano plazo.

Destaca que este teleférico es el primero en el ámbito mundial que supera la capacidad para 12 personas sentadas y contará con 450 cabinas para las dos líneas, las cuales transportarán 22 mil pasajeros por hora, que significa hasta 374 mil por día.

“Existe la posibilidad que la construcción de la obra limite proyectos a futuro, que podrían ser más eficientes”. Francisco Solórzano Foppa Excandidato a la alcandía capitalina

Asimismo, agrega que se contará con un centro de control, cámaras de seguridad, servicio de wifi gratuito en las estaciones, conexiones para celulares y sanitarios. Refiere como otra ventaja que habrá estacionamiento para bicicletas, si los pasajeros desean dejarlas en la central de transferencia o comercios. También se podrán parquear vehículos, concluye.