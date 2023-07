En tres años, Guatemala registra histórica IED

Entre 2020 y 2022, la inversión extranjera directa (IED) sumó US $5749.1 millones y supera lo alcanzado por cada una de las últimas tres administraciones, según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Entre 2016 y 2019, la IED ascendió a US $4261.2 millones, de 2012 a 2015 fueron US $5422.7 millones, y de 2008 a 2011 se alcanzaron US $3137.4 millones, indica la entidad.

La nación cuenta con una clara estrategia de atracción de inversiones y una sólida y resiliente economía.

“Durante mi gestión hemos priorizado la estrategia de promoción del país para atraer nuevas inversiones y oportunidades para Guatemala”, dijo el presidente Alejandro Giammattei, en mayo, durante la inauguración del Guatemala’s Economic Outlook, Investment Opportunities and Public-Private Partnerships, en Miami, Estados Unidos.

Confianza

En los últimos años, varias multinacionales han apostado por establecerse en el territorio nacional o inyectar más recursos. Entre ellas están Millicom International Cellular, que hace tres meses anunció que en el próximo lustro traerá a nuestro territorio US $1 mil millones.

Guatemala se encuentra en una posición favorable y cercana a alcanzar un grado de inversión. Conoce más ▶️ https://t.co/p2zt2O8Kio pic.twitter.com/g1nXaocwVF — Banco de Guatemala (@Banguat) July 17, 2023

Se suman Yazaki, de capital japonés-estadounidense, que en febrero inició operaciones y la compañía Pakka Inc., que en mayo anunció invertir en la próxima década US $250 millones en suelo nacional.

Guatemala tiene una ubicación estratégica, ya que está cerca del mayor mercado mundial que es EE. UU. y cuenta con puertos en el Pacífico y el Atlántico, recordó el Ministerio de Economía.

Además, posee ventajas de mercado al contar con acuerdos comerciales con la nación norteamericana citada, además de México y Centroamérica. Asimismo, tiene los precios más competitivos de energía eléctrica en América Latina y capital humano joven. Posee una de las economías más estables y resilientes de la región, entre otras ventajas.