Patinadores guatemaltecos realizan campamentos de preparación.

El año apenas ha comenzado, pero los atletas nacionales no pierden tiempo en su preparación, pensando en las próximas competencias del ciclo olímpico.

Este es el caso de los patinadores Angélica Díaz, Wálter Urrutia y Dalia Soberanis, quienes partieron de Guatemala hacia diversos campamentos en busca de la excelencia. Colombia y Alemania son los destinos establecidos, en los cuales buscan el perfeccionamiento deportivo.

Soberanis continúa con el proyecto de cambiar de patines de ruedas a patines de cuchillas, para poder competir en los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que lleva a cabo un campamento de preparación en Inzell, Alemania, que empezó el 29 de enero y concluirá el 28 de febrero próximo.

En Santa Marta

Díaz mantiene el enfoque en el patinaje de fondo, por lo que viajó a Santa Marta, Colombia, en donde pone a punto sus habilidades. “El año pasado fue atípico para todos, las cosas cambiaron y los deportistas de alto rendimiento también nos vimos afectados por este cambio. Sin embargo, se trabajó con lo que se pudo mientras llegaban mejores condiciones para retomar el nivel competitivo”, inició su relato desde Santa Marta.

Angélica Díaz se ha preparado en Santa Marta, con miras a sus próximas competencias.

A finales de 2020, Díaz tuvo la inquietud y la iniciativa de viajar a Colombia “para realizar una óptima pretemporada con miras a 2021, y (también) empezar el camino hacia los Juegos Panamericanos, Santiago 2023”, aseguró, y continuó: “es un proceso largo y de mucho trabajo”.

Para Díaz, “los principales objetivos de este campamento eran recuperar la condición física y competitiva, y prepararse para la primera competencia internacional, luego de mucho tiempo”. Se refiere al Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones que se desarrollará en Ibagué, Colombia, del 10 al 14 de febrero próximos.

Díaz arrancó su campamento el 29 de enero, y concluirá el 18 de febrero. “Siendo sincera, fue una decisión difícil venir a vivir casi 2 meses a Colombia, debido a que estoy en el último semestre en la universidad, pero ha valido toda la pena”. Y agregó: “Es el campamento de entrenamiento que más me he gozado, no solo por el reto que fue entrenar con los mejores patinadores de Colombia y Venezuela, sino que superé completamente mis

expectativas”.

“Este campamento solo me dejó con ganas de competir y continuar mi preparación, para todas las competencias del ciclo olímpico y eventos deportivos que vengan”.

Trabajo en Medellín

El velocista Urrutia enfoca su preparación en Medellín, Colombia, a donde se trasladó el 15 de enero. Su campamento de preparación está previsto para finalizar el 20 de marzo próximo, y no piensa desaprovechar ni una sola sesión de trabajo.

Wálter Urrutia confía en hacer un buen trabajo de pretemporada.

“Cabe destacar que me encuentro entrenando en Colombia, país que es potencia mundial en el patinaje, por lo que el nivel que se maneja acá es bastante superior al de Centroamérica”, explicó desde aquella ciudad.

Para Urrutia, el trabajo “requiere de una exigencia física y mental mayor a la que estamos acostumbrados pero, gracias al apoyo de todo el personal técnico de mi Federación y del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), estoy preparado para afrontar el reto”.

En lo que va de campamento, el resultado para Urrutia ha sido positivo. “He tenido resultados positivos en estas 4 semanas que llevo entrenándome acá. Me he enfocado en la modalidad de velocidad (mi especialidad) para mejorar aspectos técnicos y tácticos, tanto de pruebas individuales como grupales”, finalizó. • Con información del COG.