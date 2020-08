En 8P-16C se habla de cine

El rapero puertorriqueño René Pérez (Residente) brindó con su propia cerveza, su readmisión a la lista de electores de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, para poder votar en los comicios generales de la isla el 3 de noviembre próximo.

Según explicó Residente en un video que colgó en su cuenta de Instagram, tras acudir a la CEE, el gobernante Partido Nuevo Progresista “me quería recusar, evitar o impedir que yo vote en Puerto Rico porque yo no vivo acá. Pues les informo, sí voy a poder votar”.

El rapero detalló que el proceso de readmisión “fue justo” y que participaron representantes de diferentes partidos políticos. Asimismo, que la encargada de llevar a cabo su procedimiento “fue superjusta también”.

“Me trataron de decir que no fue nada personal, pero yo sí sé que fue personal y político. No me molesto, sino simplemente me doy esta cerveza a nombre de todos ustedes, que no querían que yo votara aquí en Puerto Rico. Esta cerveza Residente es a nombre de ustedes. Salud”, ironizó.

El anuncio de readmisión de Pérez se da casi tres semanas después de que el rapero abogara para que la CEE retirara su nombre de una lista de los electores presuntamente recusados para votar en las elecciones generales de Puerto Rico en noviembre, porque no cuenta con domicilio en la isla.

Ante la situación, Pérez abogó para que los estudiantes residentes fuera de Puerto Rico también puedan votar. “No porque mi voto vaya a cambiar las cosas, pero porque están intentando que gente nueva no sea parte del proceso, y eso es contrario a lo que la mayoría de los presidentes piden, que todo el mundo sea parte del proceso”, cerró.