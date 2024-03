Emotivos trazos de Luis de León

Cortesía: Will Eisner

Pocos nombres resuenan tan profundamente como el de Will Eisner (1917-2005). Considerado como uno de los creadores más influyentes del cómic gracias a su historieta The Spirit, su arte y narrativa innovadoras han dejado una marca indeleble.

Un elemento central de su legado es la obra fundamental A Contract With God and Other Tenement Stories, una novela gráfica que gracias a la rica imaginación y visión artística de Eisner trasciende los límites de la narración tradicional pero que además transforma la forma en la que los cómics son percibidos por el público.

A Contract With God… surgió en 1978 como una exploración innovadora de la naturaleza humana, la fe y la moralidad. Ambientada en insalubres edificios multifamiliares de la ciudad de Nueva York durante la era de la Depresión, la novela gráfica entreteje una colección de cuatro historias independientes, cada una de las cuales profundiza en las vidas de personas comunes y corrientes que enfrentan profundos desafíos y dilemas morales: La primera, llamada A Contract With God, narra la historia de un religioso que renuncia a su fe después de la muerte de su joven hija adoptiva. En la segunda, titulada The Street Singer, una diva intenta seducir a un joven y pobre cantante callejero para aprovecharse de él.

A Contract With God se erige como un testimonio de la creatividad ilimitada y el genio visionario de Will Eisner.

La tercera, The Super, narra cómo un intimidante racista es arrastrado al suicidio luego de ser falsamente acusado de pedofilia. La última, Cookalein, entrelaza las historias de varios personajes que se encuentran de vacaciones en las montañas de Catskill.

El estilo artístico único de Eisner realza aún más el impacto de la narrativa, empleando diseños dinámicos, diseños de personajes expresivos y un uso magistral de sombras y luces para evocar el realismo crudo de las calles de la ciudad. Su enfoque pionero de la narración visual revolucionó el medio del cómic, estableciendo nuevos estándares de innovación y artesanía. Eisner publicó dos secuelas: A Life Force (1988) y Dropsie Avenue (1995).

El legado de A Contract With God… se extiende mucho más allá de su publicación inicial, inspirando a generaciones de creadores de cómics y remodelando el panorama de la narración gráfica. Su influencia se puede ver en el surgimiento de las novelas gráficas como una forma literaria respetada, así como en el surgimiento de temas más maduros e introspectivos dentro del medio.

Aclamado por la crítica tras su lanzamiento, A Contract With God… continúa recibiendo elogios por su profunda visión, relevancia atemporal e impacto duradero en la industria del cómic. La obra maestra de Eisner sigue siendo un testimonio del poder de los cómics como medio para explorar la condición humana y desafiar las normas sociales.