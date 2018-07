Embajada de EE. UU. capacita a agentes de la PNC y fiscales

Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) culminaron el “Diplomado en análisis y procesamiento del lugar de los hechos”, impartido por expertos de la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo del Programa de Estado de Derecho, patrocinado por el U.S. Department of State: Bureau of Intl Narcotics & Law Enforcement (INLGT, por su siglas en inglés).

La autoridades de la Embajada de los Estados Unidos felicitaron a los participantes que recibieron la preparación. Al final les fue otorgado una acreditación internacional y con la formación fortalecerán sus conocimientos para una mayor eficiencia en el ejercicio de sus funciones, se informó.

Apoyamos, por medio INLGT, la formación especializada de los funcionarios de las instituciones de justicia, como parte de nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos en los temas de Prosperidad, Seguridad Ciudadana y Gobernanza del Gobierno de Guatemala, indicó la Embajada de EE. UU.