El United acaricia la final de la Copa de la Liga

Nairo Quintana anunció hoy que está a la espera de conseguir un equipo para continuar compitiendo en las 3 carreras más importantes del mundo: el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, aunque admitió que hay un “ambiente enrarecido” y una “muralla” para seguirlo haciendo.

“Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente extraño en el que me he desenvuelto y la inexplicable barrera que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia delante”, dijo el escalador colombiano al leer un comunicado.



El uso de tramadol



El punto de quiebre de la carrera de Quintana, de 32 años, fue el consumo de tramadol, por lo que fue descalificado del Tour de Francia del año pasado y en el que ocupó la sexta plaza.



El escalador colombiano apeló la decisión impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó el recurso.