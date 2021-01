El Thyssen celebra a lo grande el centenario de su fundador

Indagamos en las plataformas digitales, para ofrecerle una selección de programas y canales que invitan a desconectarse y a recargarse de energía.

Enero suele ser un mes para comenzar proyectos, pero también es un período que puede resultar estresante y abrumador. Para ayudarle a sobrellevarlo y llenarle de energía, las principales plataformas de streaming ofrecen programas y canales que invitan a la relajación. Respire profundo y conéctese a estas sugerencias.

Netflix

En su amplio mar, Netflix también ofrece olas calmadas que lo llevarán a sumergirse en el mundo de la relajación. Headspace Guide to Meditation es una serie de ocho capítulos en los que Andy Puddicombe, cofundador de Headspace y exmonje budista, lo guiará por los fundamentos de la meditación y lo invitará a estar más presente y a evitar distracciones en el diario vivir. Entre otras opciones destacan Moving Art, que con imágenes y sonidos de la naturaleza lo llevará a conectarse con su alrededor; y The Minimalists, Less is Now, que presenta un viaje hacia la conciencia y la felicidad de las pequeñas cosas.

Disney+

Dentro del catálogo Disney+ resalta Zenimation, que une la animación de sus múltiples películas, como The Little Mermaid, Aladdin y Frozen, con efectos sonoros que crean una experiencia de serenidad y calma. Para maravillarlo con la salida del sol, la plataforma también ofrece Disney Parks Sunrise Series, un regalo en el que la compañía ha capturado el alba desde sus parques temáticos.

YouTube

En YouTube lo que destacan son los canales especializados en ASMR (en inglés, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), en los que el espectador obtiene relajación y un cosquilleo mental por medio de estímulos audibles y visuales. Entre los más conocidos se encuentra Latte ASMR, de la artista surcorena Seul Gi Lee; Gentle Whispering ASMR, con Maria Viktorovna, y Dennis ASMR, creado por Owen Dennis Riley, para ayudar a aquellos que sufren insomnio a conciliar el sueño.

Restflix

Restflix es el Netflix para quedarse dormido. En esta plataforma de streaming encontrará una diversidad de contenido visual, gracias a sus no menos de 20 canales de video, diseñados para descansar y relajar la mente, así como para reducir el estrés. También posee pantallas oscuras con sonidos e imágenes propios de la naturaleza, cuentos para dormir, música relajante e, incluso, un segmento especial para los niños. El precio mensual de suscripción es de US$8 (Q62.33), con una semana de prueba gratuita.

Gaia

Con el mindfulness y la relajación de cuerpo, mente y espíritu lo conectará Gaia. Esta plataforma cuenta con alrededor de 2 mil 200 películas, series, programas originales, documentales y eventos en streaming sobre temas de neurociencia, bienestar personal y espiritual. Asimismo, contiene una selección de clases de meditación y yoga, para todos los niveles, impartidas por maestros expertos. Su precio mensual de suscripción es US$9.99 (Q77.83).