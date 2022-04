El Salvador y Guatemala se miden en fogueo

Las selecciones mayores de El Salvador y Guatemala se medirán este domingo en el estadio PayPal Park de San José, California, Estados Unidos, en un amistoso con miras a su renovación y con la mente puesta en las próximas competiciones oficiales.



Ambas selecciones, aunque en diferentes etapas, se quedaron fuera de la cita mundialista de Catar y buscarán mejorar sus aspiraciones al próximo Mundial de 2026, en cuya eliminatoria no estarán México, Estados Unidos y Canadá por ser anfitriones.



El partido entre El Salvador y Guatemala no es parte de las llamadas fechas FIFA y por ello los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores.



El Salvador llega a este juego amistoso luego de quedar séptimo en el octogonal final de la Concacaf, lo que le permitió mantener actividad hasta finales de marzo.



La “Selecta” sumó 10 puntos, fue la cuarta selección que más goles recibió y la segunda en marcar menos tantos en los 14 duelos disputados.



El plantel salvadoreño para este encuentro está lleno de jugadores de la liga local y apenas tres seleccionados que militan en el extranjero.



Estos son Robinson Aguirre (Colorado Rapids, EE. UU.), Diego Barahona (LAFC, EE. UU.) y Nelson Blanco (North Carolina, EE. UU.).



Los salvadoreños son dirigidos desde marzo de 2021 por Hugo Pérez, exmundialista con Estados Unidos como jugador, mientras que Guatemala tiene al frente al mexicano Luis Fernando Tena, contratado desde diciembre pasado.



Guatemala quedó fuera de la carrera por asistir a Catar en la primera ronda, pese a no perder ningún partido y no recibir anotaciones.



Los chapines vieron frustrado su sueño mundialista contra Curazao, que se quedó con el liderato del grupo únicamente por anotar un gol más.



En la convocatoria de Tena también destacan tres legionarios: Gerardo Gordillo (Gualaceo, Ecuador), Nicholas Hagen (Hamarkameratene, Noruega) y José Carlos Pinto (Tacuary, Paraguay).



Guatemala ha intentado desde la década de 1950 clasificarse a una Copa del Mundo, pero solo lo ha conseguido en categorías inferiores, mientras que El Salvador asistió a los mundiales de México 1970 y España 1982.



– Posibles Alineaciones:



El Salvador: Kevin Carabantes; Rómulo Villalobos, Bryan Tamacas, Jaime Ortiz, Eduardo Vigil; Narciso Orellana, Isaac Portillo, Bryan Landaverde, Robinson Aguirre; Jairo Henríquez y Christian Gil.



Seleccionador: Hugo Pérez



Guatemala: Nicholas Hagen; Moisés Hernández, Gerardo Gordillo, José Morales, Cristian Jiménez, José Carlos Pinto; Alejandro Galindo, Carlos Mejía, Andrés Lezcano y Marvin Ceballos; Robin Betancourth.



Seleccionador: Luis Fernando Tena



Estadio: PayPal Park, de San José (California, EE. UU.).