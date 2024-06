El Rey del Pop, un legado de leyenda manchado por los casos de abuso infantil

Foto: cortesía Disney+

Series, películas, producciones latinoamericanas, documentales y entretenimiento en vivo de Star y los deportes de ESPN, estarán disponibles a sus suscriptores a partir del 26 de junio en el nuevo Disney+ en América Latina.



Estrenos globales



La película de 20th Century Studios La Primera profecía se estrenará el 10 de julio.

El episodio de final de temporada de Star Wars: The Acolyte, la serie de acción real de Lucasfilm, debutará el 16 de julio.



La tercera temporada de la serie de FX, El oso, llegará el 17 de julio



Temporada número 35 de Los Simpson se lanzará el 31 de julio.



Cuarta temporada de Only Murders in the Building se verá el 27 de agosto.

Otras series esperadas son Agatha: en todas partes de Marvel Television, que se proyectará el 18 de septiembre.



Ariel, animada musical de Disney Branded Television inspirada en La Sirenita; y Wizards Beyond Waverly Place, que llegará al servicio este año; al igual que La Máquina de Searchlight Television, 20th Television y La Corriente del Golfo, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González. Además, de los análisis de SportsCenter, de ESPN en toda Latinoamérica y varios shows.



En alianza con casas productoras de la región, pronto estarán en la plataforma nuevas producciones latinoamericanas de los géneros más diversos. El 16 de julio comenzará Pedro el escamoso; el 19 iniciará la tercera temporada de la serie argentina El encargado y el 24 del mismo mes, la quinta temporada de Impuros (estas dos últimas del sello Star Original Productions).