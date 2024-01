El regreso de Justin Timberlake con Selfish

Foto: Sony Music

El cantante estadounidense Justin Timberlake lanzó su sencillo Selfish, junto con el video por medio de RCA Records. La canción fue escrita y producida por el artista, así como Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas y Amy Allen.

Esta es la primera música en solitario de intérprete desde su disco Man of the Woods de 2018. Su sexta producción discográfica Everything I Thought It Was saldrá a la venta el próximo 15 de marzo.

El video, dirigido por Bradley J. Calder, da vida a la introspección de la canción al abrir el telón del proceso de producción y mezclar la línea entre la actuación y realidad. Es un retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona.

El también compositor y productor, estará como invitado musical en el famoso programa Saturday Night Live, este 27 de enero.