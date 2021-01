El PSG anuncia el fichaje como entrenador de Pochettino

París, EFE.- El Paris Saint Germain (PSG) anunció este sábado el fichaje del argentino Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, cuatro días después de oficializarse la salida del alemán Thomas Tuchel.



En un comunicado, el club francés manifestó su satisfacción por la llegada de Pochettino, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2022, con opción para un año más. No se hicieron públicos los detalles sobre las condiciones económicas.



Se espera que este mismo domingo dirija su primer entrenamiento con el equipo de la capital francesa tras la vuelta de los jugadores de las vacaciones de Navidad.



Pochettino dijo estar “extremadamente feliz” y agradeció la confianza que depositan en él los dirigentes de un PSG que “ha conservado siempre un lugar particular en mi corazón”.



El argentino, que tiene ahora 48 años, es “una figura histórica” del PSG, ya que entre 2001 y 2003 vistió su camiseta como jugador en 95 partidos (marcó 6 goles) y llegó a ser capitán.



Insistió en que vuelve ahora “con muchas ambiciones y humildad” y dijo estar “impaciente por trabajar con jugadores que figuran entre los de más talento del mundo”.



“Este equipo -aseguró- tiene un potencial fantástico y voy a hacer todo lo posible con mi equipo técnico para optimizar los resultados del Paris Saint Germain en todas las competiciones. Haremos lo máximo para dar a nuestro equipo esta identidad del juego combativo y ofensivo que siempre ha gustado a los aficionados parisinos”.



Por su parte, el presidente, Nasser Al Khelaïfi, se mostró orgulloso del retorno del antiguo capitán, una operación que encaja “perfectamente con nuestras ambiciones”.



“Con este nombramiento de Mauricio Pochettino, el PSG se compromete a continuar su fuerte desarrollo en los próximos años”, añadió Al Khelaïfi.



Su carrera como jugador había comenzado en el Newell’s Old Boys de Argentina y a Europa llegó con el Espanyol de Barcelona. Defendió los colores de la selección argentina en 20 ocasiones y marcó con ella 2 tantos.



Como entrenador, su primera experiencia fue de nuevo en el Espanyol (2009-2012) antes de irse al futbol inglés, primero con el Southampton (2013-2014) y luego con el Tottenham Hostpur (2014-2019), al que llevó a su primera final de la Liga de Campeones en la temporada 2018-2019.



El argentino no entrena desde hace un año, cuando fue despedido por el Tottenham.