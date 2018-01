El periodismo como espectáculo

Quienes estudiaban periodismo en las aulas universitarias de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, recibían como ejemplo de noticia que era cuando un hombre mordía a un perro, no al revés.

En esa línea se destacaba, aún se trata de hacer la distinción, que para transparentar el mensaje tenía que respetarse los límites entre información, opinión y entretención.

Tal postura propiciaba que el ejercicio periodístico abriera un margen en el servicio brindado al público, ya que este podía escoger el tipo de contenidos a partir de la formalidad, el sustento, el enfoque y el tono con que se elaboraran, según el medio estableciera su perfil.

De esa cuenta se diferenciaba entre los productos sensacionalistas y los serios, cada uno centrado en realizar de la mejor manera la técnica válida para enganchar a sus consumidores.

Con la irrupción de las redes sociales y el aparente agotamiento de algunos de los formatos de llevar novedades a la gente, no son pocos los espacios en los que la práctica está aniquilando a la teoría.

Uno de los indicadores que comienza a regir el rumbo es la denominada “tendencia”, es decir, la reacción virtual que muestra en qué grado se logra la atención. Y en procura de ella no siempre quien cumple la función periodística deja en claro si su labor es de información, de opinión o de entretención, pues únicamente busca elevar los niveles de audiencia.

Así, hoy asistimos a la consolidación del Infoentretenimiento, un recurso nacido hace unos 20 años que consiste en hacer un espectáculo de los temas noticiosos.

Sin duda, esta dinámica halla sus orígenes en el Amarillismo que en 1895 patentó Joseph Pulitzer con su Yellow Kid en The New York World, cuando mantenía una agresiva competencia por el mercado informativo con William Randolph Hearst, y su The New York Journal.

Hoy entonces, expertos hablan de la era, la sociedad o la cultura del Infoentretenimiento, la cual genera que, por ejemplo, pleitos callejeros, frases altisonantes, deslices o infortunios irrelevantes se tornen en “tendencia” en desmedro de situaciones de fondo y verdaderamente relevantes.

Otra expresión la vemos en los debates de radio y televisión, en donde la espontaneidad y la discusión real son anuladas por la definición de papeles al mejor estilo de El Bueno, el Malo y el Feo en los que subir la voz e insultar son parte de la fórmula para cautivar al público.

Por cierto, ¿es buena, mala o fea esta dinámica? Cada quien tendrá una respuesta en la que habrá desde quien afirme que en gustos se rompen géneros, hasta quienes defiendan y saquen a colación que el periodismo implica responsabilidad por el papel orientador que cumple en la sociedad.

Mientras tanto, como empieza a presentar sus programas de noticias uno de los canales de deportes: “bienvenidos al show”.