El París SG evita el naufragio al vencer al Leipzig

Ciclistas guatemaltecos cosechan 6 medallas en Panamá.

Luego de concluido el Campeonato Centroamericano de Ciclismo de Ruta, las selecciones nacionales cosecharon seis preseas, logradas en las distintas pruebas desarrolladas durante el fin de semana.

En la rama femenina se destacó Jazmín Gabriela Soto, quien en la prueba contrarreloj individual se quedó con la medalla de plata, al completarla con tiempo de 32 minutos y 37.58 segundos, por detrás de la nicaragüense María Silva (32:28.17), quien se colgó el oro, mientras que el bronce fue para la panameña Maribel Prieto (33:02.88).

“Costa Rica nos sacó ventaja porque trajo 8 corredoras, mientras que nosotras solo somos 4 y trajimos a la niña Fuentes, quien está empezando a destacar, pero se busca que gane en roce internacional y solo Flory de León y yo somos las más experimentadas”, comentó Soto.

“Di lo mejor de mí en la carrera, aunque me sentí un poco pesada en la carrera, porque ya tenía tiempo de no competir por toda la situación de la pandemia, me lo disfruté al máximo e hice todo lo posible para que la medalla fuera para Guatemala y felicito a mi compañera nicaragüense, que fue más fuerte y ganó el oro”, acotó.

Bronce de Rodas

En la misma prueba, pero en la rama masculina, de 28.3 kilómetros, el quetzalteco Manuel Rodas no logró defender el título que ostentaba y se resignó con la medalla de bronce, con tiempo de 39 minutos, 29.52 segundos. Delante de él ingresaron los panameños Christofer Jurado (37:56.98) y Franklin Archibold (39:25.50) para quedarse con el oro y la plata, respectivamente.

En el segundo día de competencias se llevó a cabo la prueba de ruta, en la cual llegaron más satisfacciones, principalmente en la categoría sub-23, en la cual se lograron el oro y la plata, por medio de Henry Sam y Melvin Borón.

Sam detuvo el cronómetro en tiempo de 4 horas, 21 minutos y 52 segundos, mientras que su compañero, Borón, lo hizo en 4h:26:29. El tercer lugar de la categoría fue para el pinolero Henry Rojas.

Melvin Borón (i) y Henry Sam (c) se quedaron con la plata y el oro en la prueba de ruta, categoría sub-23.

En la categoría élite, el quetzalteco Dorian Monterroso se quedó con la presea de bronce al terminar 2:27 minutos detrás del campeón panameño Alex Strah, quien contabilizó 4h:19:07, mientras que la plata fue para su compatriota Archibold, con el mismo tiempo.

En la rama femenina no se logró presea en la categoría élite, pero en la sub-23 Karen Fuentes se quedó con la medalla de bronce, luego de cronometrar 2 horas, 57 minutos y 17 segundos, en los 100.8 kilómetros de competencia. Las costarricenses Sharon Ramírez (2h:52:42) y Angie Bogantes (2h:52:52) fueron oro y plata, respectivamente.

Vuelta a Chiriquí

El equipo masculino permanecerá en Chiriquí para disputar la Vuelta de dicha región canalera, la cual comienza hoy y tendrá una duración de cinco etapas.

Los pedalistas guatemaltecos han hecho una buena aclimatación y buscarán hacer un excelente trabajo de equipo para culminar con éxito su primera salida internacional de este año.

El equipo femenino fue sometido cerca del mediodía a pruebas de hisopado para corroborar su condición de salud y anoche viajaban rumbo a nuestro país.

Vuelta a Ecuador

El guatemalteco Esdras Morales ocupó el segundo lugar en la primera etapa de la Vuelta a Ecuador, de 177 kilómetros entre Los Bancos y Pedernales, solamente detrás de Cristian Toro, del Movistar.

La representación nacional que se encuentra en el “centro del mundo” continuará hoy con la segunda etapa de la prueba, que tendrá un total de 10.