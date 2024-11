El Palacio guatemalteco, marcado por la numerología

Guillermo Monsanto

Tuve la oportunidad de compartir en Washington, por 22 días, con Jon y Rae Leeth. Amigos queridos por mucho tiempo y que, durante el lapso que vivieron en Guatemala, se destacaron por su disposición de ayudar a artistas emergentes y la facilidad para cultivar amistades duraderas. Si alguna casa rebozaba calidez fue y es la los Leeth.



Con Rae como lazarillo visité museos que el turista no suele conocer. Además de apreciar trabajos tempranos de autores universales, que me maravillaron debido a que sin la firma jamás los hubiera reconocido, con ella aprecié sus luces, composición y paleta de colores. También me llevó a edificios históricos donde pasamos un buen tiempo explorando detalles, recovecos y otras maravillas. Quizás la catedral de Washington sea el local donde más tiempo pasamos. Ese día caminamos 12 kilómetros.

Rae, como escultora, dejó en este país un legado de más de 30 años. Sus estatuas, algunas de ellas institucionalizadas como la del Museo Nacional de Arte Moderno, Casa Popenoe (ambas en Guatemala) y la Universidad Zamorano (Honduras), son un buen ejemplo de sus capacidades expresivas. En esa etapa manejó el mármol, la madera, el bronce y el barro, dejando en las obras su impronta.



Esta admirable mujer, nacida en 1939, no puede quedarse quieta. Es, en realidad, un motor que funciona a toda marcha. En EE. UU. ya no puede ser escultora por todo lo que implica forjarse una carrera, un taller propio equipado y un espacio suficiente para almacenar la obra que se vaya creando. No es tan fácil debido a los costos y las complicaciones de la comercialización. Aun así, Rae encuentra modos de expresarse y mantener presencia en su nueva comunidad. Club de lectura, grupo de caminantes, supervisora de las plantas de la terraza del edificio… en fin, siempre está en movimiento socializando.



Después de las incertidumbres del encierro y el Covid, se unió a un grupo de acuarelistas capitaneado por una artista reconocida: Joey Malapaz. Y en esta técnica tan difícil encontró otro medio de expresión que va dominando con soltura y con una capacidad que de nuevo la pone sobre el escenario de las artes (hay que recordarse que las aguadas no se pueden componer si se comete errores). Rae ya está exponiendo en Washington y de nuevo, también en Guatemala, totalmente reinventada.