El olvido de los buenos modales

Hay un cambio social que deja a los mayores desubicados. Me refiero a la actual pérdida generalizada de los buenos modales. Es verdad que la noción de buenos modales ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero eso no significa que se haya perdido lo esencial o que se pueda modificar de forma caprichosa. Entre los modales básicos cabe destacar los 5 siguientes:1) pedir siempre las cosas por favor y dar las gracias por un servicio recibido; 2) disculparnos si, involuntariamente, causamos algún tipo de perjuicio; 3) saludar cuando lleguemos a un lugar; 4) ceder el asiento a personas mayores o mujeres embarazadas; 5) hablar correctamente evitando usar un tono de voz muy alto y palabras malsonantes. ¿Cómo se siente una persona mayor que está acostumbrada a intercambiar cada día un saludo afectuoso con sus vecinos, a que respeten el turno en las colas, etcétera, cuando todo eso desaparece? Me imagino que se siente desconcertada y dolida.Algunos padres de hoy están polarizados en que sus hijos aprendan idiomas e informática, con descuido de casi todo lo demás. Olvidan que el buen profesional necesita competencia técnica y humana, y que esta última se basa en la interiorización de valores.

La familia es el ámbito donde más y mejor se aprenden las buenas maneras. Si las inculcamos a los hijos desde las primeras edades adquirirán actitudes positivas para vivir en sociedad y serán más adelante adultos respetuosos, comprensivos y tolerantes. Además, es fundamental el buen ejemplo de los padres. Una buena motivación para hacerlo es la que propuso Marco Tulio Cicerón: “Nada resulta más atractivo en un hombre que su cortesía, su paciencia y su tolerancia”.