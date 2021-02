El Nápoles se venga de la Juventus

Sevilla, EFE.- El Sevilla ganó por 1-0 a un sólido y osado Huesca y enlazó su noveno triunfo seguido entre Liga y Copa para asentarse en los puestos de Champions, después de un partido en el que tiró de pragmatismo y, después de marcar Munir El Haddadi, su portero Yassine Bono se convirtió en salvador al parar 2 goles casi cantados.



Después de una primera con escasas ocasiones y más trabajo que brillo, en la que los oscenses exhibieron un disciplinado sistema defensivo, en la segunda llegó el gol de Munir al filo de la hora de juego y el empuje del Huesca, que hizo sufrir al Sevilla y tuvo el empate en un cabezazo de Rafa Mir y en una doble acción de Sergio Gómez y Mir, pero un “gigante” como Bono lo evitó con paradas espectaculares.



Se medían un equipo pletórico, con ocho triunfos seguidos y la moral por las nubes después de ganarle al Barcelona (2-0) en la ida de su semifinal de Copa, y un Huesca colista y con el agua al cuello pese a la mejoría experimentada con la llegada de José Rojo Pacheta, que, a sabiendas del potencial sevillista, se lo jugaba casi todo a una carta.



De inicio, sin embargo, al conjunto de Julen Lopetegui le costó hacerse con el control y, carente de profundidad y de claridad de ideas para superar el poblado entramado defensivo de los oscenses, fue incapaz de traducir su dominio, más territorial que otra cosa, en acciones de gol.



En la reanudación, el Sevilla buscó más claridad con un activo Papu Gómez y un incisivo Munir, aunque no lo tuvo demasiado claro hasta que una buena acción de Óliver Torres, con un centro sobre la línea de fondo, lo cabeceó el hispanomarroquí para hacer el 1-0 anticipándose a la zaga oscense, que no estuvo acertada a la hora de defender.



El Huesca se fue hacia arriba y creó problemas a un cuadro hispalense que intentó controlar para frenar las embestidas del rival, como en un tiro lejano del griego Siovas que detuvo Bono.



Lopetegui también movió ficha con la entrada de Jordan y En-Nesyri por Rakitic y el neerlandés De Jong, y que también asustó al cuadro aragonés con un lanzamiento desviado de Gudelj y aproximaciones de Munir o el Papu Gómez.



Aun así, el Huesca fue a por todas y tuvo muy cerca el empate si no llega a ser por la magnífica actuación del meta Bono. Con un carrusel de cambios ofensivos en los oscenses y de cariz más defensivo en el Sevilla, el marroquí salvó a su equipo.



Así, Bono fue decisivo en un cabezazo picado de Rafa Mir, a centro de Maffeo en el 76; en un tiro cuatro minutos después de Seoane; y, sobre todo, en un doble remate a dos del final primero de Sergio Gómez y, tras desviar el portero, de Mir que de nuevo despejó Bono y luego sobre la línea Gudelj para dejar los tres puntos en el Pizjuán.