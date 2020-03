El Museo Reina Sofía amplia su colección

La cantante estadounidense Taylor Swift alcanzó el número uno superventas mundial de 2019, de acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).



En una nota de prensa, IFPI anunció el nombramiento de Swift como la artista con más éxito en ventas del mundo, galardón que logra por segunda vez, después de haberlo obtenido ya en 2014.



La cantante lanzó en agosto del año pasado su álbum Lover, que debutó como número uno en no menos de 10 países, entre ellos España, y vendió 3 millones de unidades en la primera semana desde su publicación.



La directora ejecutiva de IFPI, Frances Moore, calificó a Swift como el “perfecto ejemplo de una verdadera estrella mundial”.



Moore añadió que la artista estadounidense “continúa creciendo” y “conectando con sus fans al mismo tiempo que evoluciona con cada álbum”.



Como número dos de la clasificación que distribuye la Federación anualmente se encuentra el británico Ed Sheeran, quien ha aparecido en dos ocasiones más en la lista y que esta vez recoge el éxito obtenido con su álbum No. 6 Collaborations Project.



En el top 10, que incluye tanto a artistas nuevos como clásicos de la música, aparecen también Billie Eilish, Ariana Grande, Queen o The Beatles, entre otros.

*EFE