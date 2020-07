El Milan arrolla al Bolonia y pone pie y medio en la Liga Europa

El talento que tiene el piloto guatemalteco de 16 años, Mateo Llarena, es innato; y esto quedó demostrado este sábado, cuando se realizó la jornada de clasificación de la tercera fecha de la Supercopa Porsche Mobil 1 2020, en el circuito de Hungaroring, en las cercanías de Budapest, Hungría.

El Gran Circo de la Fórmula 1 continúa su marcha en el Viejo Continente, y este fin de semana se corre el Gran Premio de Hungría, tercera parada del Mundial de Automovilismo, en el cual participa el nacional Mateo, en el serial de la monomarca Porsche.

Estos han sido días de mucha precaución y análisis por parte de los equipos, pues el clima no ha sido benevolente y la lluvia se ha presentado. El viernes, en el día de prácticas libres, no fue la excepción, y los corredores no lograron sus mejores tiempos; pero este sábado, aunque la amenaza de lluvia fue latente, salieron a dar el máximo esfuerzo en la clasificación del GP, una situación que tuvo como resultado una excelente posición de Mateo tanto en la división de novatos, en la cual fue sexto, como en la general.

Para nadie es un secreto que Mateo tiene grandes condiciones manejando bajo la lluvia; y hay probabilidades que esta se presente en la carrera del domingo; un situación en la cual el guatemalteco le pondrá atención, pero es un ambiente en el que se siente muy cómodo.

Mateo, quien corre para el equipo alemán Molitor Racing Systems (MRS GT-Racing), finalizó en el puesto 16 de la general con un tiempo de 1:48.996 minutos en el trazado que tiene una longitud de 4.381 kilómetros.

“Hola amigos, ya completamos el día de calificaciones, se logró la posición 16, lo cual no estuvo fácil, porque no conocíamos la pista, pero tuve confianza y el carro se sintió muy bien y alcancé la posición deseada y espero mantenerme mañana en la carrera con mi mejor esfuerzo”, publicó un video Llarena en sus redes sociales.