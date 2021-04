El Maguncia aplaza fiesta del Bayern que quería el platón

Madrid, EFE.- Real Madrid y Betis empataron a cero este sábado en el Alfredo di Stéfano, un resultado que hace retroceder a los del francés Zinedine Zidane en su lucha por revalidar el título de la Liga Santander y a los del chileno Manuel Pellegrini con 50 puntos en su pelea por estar en la próxima edición de la Liga de Campeones.



Después de una primera mitad con mucha posesión larga y solo un remate a portería del galo Karim Benzema, que detuvo fácil Claudio Bravo, el partido se abrió y, a pesar de no contar con excesivas ocasiones, cada uno tuvo oportunidades para hacerse con la victoria.



Primero Borja Iglesias en el minuto 65 en un mano a mano frente a Thibaut Courtois que no acertó a rematar porque controló mal con la zurda y un minuto más tarde el croata Luka Modric en un disparo desde la frontal.



El Real Madrid apretó en los minutos finales, pero no estuvo acertado en los últimos metros y se queda, con un partido más, a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid, que este domingo visita al Athletic de Bilbao.

El Barcelona, por su parte, intentará vencer a domicilio al Villarreal, para superar al Real Madrid en la tabla. Los azulgranas todavía tienen otro partido pendiente.