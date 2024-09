El Inter saca pecho del ‘Scudetto’ con una película

Foto: COG

En una actividad conjunta, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) entregaron reconocimientos para las delegaciones que participaron en los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

En esta ceremonia estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos, Tobin Bradley; el embajador de Francia, Frédéric Clavier, el miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Willi Kaltschmitt, y otras autoridades del deporte nacional.

Los medallistas olímpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, además de su entrenador Pedro Fariza, obtuvieron el beneficio económico en cumplimiento de la Ley Nacional del Deporte.

Sin embargo, el acto que conmovió a los presentes fue la entrega del acta que otorgará una pensión vitalicia al primer medallista histórico del país en unas justas, Rolando de León, quien se colgó el bronce en Toronto 1976 y el oro en Seúl 1988.

“Agradezco a Dios, al COG, CDAG, Copag y a los medios que siempre me han apoyado. Es un gran honor recibir este homenaje, que en el ocaso de mi vida me va a ser de gran utilidad”, dijo De León por medio de una llamada telefónica.

“Doy gracias a las autoridades y a los deportistas que ganaron medallas olímpicas, porque sin su logro no me habría tocado este apoyo”, reaccionó.

El halterista recordó que hubo 16 competidores en Seúl y que para conquistar la presea dorada debió superar a Amos Hinosal, de Israel, quien se quedó con la plata y a Mariappa, de Malasia, bronce.

“Dios me dio la oportunidad de competir y que pude triunfar, y es bueno que los guatemaltecos

sepan quién soy”, agregó.

“Me tocaba llevar mi propio disco con el himno nacional y la bandera a las competencias, porque no conocían al país. Algunas veces me tocó mostrarles en mapas que no era de México”, recordó.

A los 74 años, acumula 59 de entrenamiento y mantiene un registro de 17 pulgadas de brazo.

Palmarés

Múltiple campeón de cultura física en la región:

• 2 medallas paralímpicas (bronce y oro)

• 9 títulos mundiales (6 con discapacidad y 3 sin)

• 3 cetros panamericanos

• 5 récords mundiales

• 5 marcas panamericanas