El Inter no perdona a una Juve que no presentó batalla

Foto: EFE

El Inter consiguió sellar el pase a la final de la Copa Italia de futbol tras imponerse con facilidad a un Juventus (1-0, 2-1 global) que fue inferior y que apenas presentó batalla ofensiva, dejándose llevar en un partido claramente dominado por los nerazzurri que por segundo año consecutivo pelearán por el título copero.



El Derby de Italia que este miércoles en el Giuseppe Meazza decidía el primer finalista de la Copa Italia, todo un clásico del futbol italiano, no pareció un partido en el que hubiera ese gran premio en juego, al menos por parte de una Juventus que no se presentó en la primera mitad y que sucumbió frente a un Inter que, sencillamente, fue superior.



Los hombres de Massimiliano Allegri no entraron en calor durante el primer acto, y eso que el partido se disputó después de casi 20 días de polémica por el agitado final de la ida que acabó con Cuadrado y Lukaku expulsados, aunque el ariete belga recibió un indulto por parte del presidente de la Federación Italiana de Futbol.