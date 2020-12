El golf no se detiene este fin de año

Madrid, EFE.- Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, no entró en la lista del entrenador Zinedine Zidane para el encuentro que disputará su equipo este domingo contra el Éibar en Ipurúa, donde sí estarán el noruego Martin Odegaard, el serbio Luka Jovic y Mariano Díaz, todos recuperados de sus lesiones.



Es la primera vez desde el 19 de septiembre del curso pasado, cuando Isco no entró en una lista de Zidane por lesión para enfrentarse a la Real Sociedad, que el centrocampista blanco se queda fuera de una citación de su entrenador.



Zidane ha tenido que prescindir de Isco por un golpe en un tobillo durante el último entrenamiento del Real Madrid, en el que tampoco participó Vinicius Júnior, otra de las ausencias de la convocatoria por culpa de una gastroenteritis.



Tampoco ha entrado el belga Eden Hazard, que aunque ya ha abandonado la enfermería, tendrá que esperar porque Zidane quiere ir poco a poco con uno de sus jugadores importantes.



“Lo necesitamos. Lo queremos en el equipo, pero no queremos hacer tonterías como que vuelva rápido y luego pase algo. Tranquilidad y paciencia”, explicó Zidane en rueda de prensa.



Entre los regresos, destacan los de Odegaard, Jovic y Mariano. Los tres han dejado atrás sus lesiones y aunque probablemente no serán titulares, podrían disponer de algunos minutos en Ipurúa.



La lista completa de 22 jugadores para enfrentarse al Éibar la forman los porteros Courtois, Lunin y Altube; los defensas Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy; los centrocampistas Kroos, Modric, Casemiro, Valverde y Odegaard; y los delanteros Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Mariano y Rodrygo.