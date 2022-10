El ente del edificio y el Libro de la condenación

Foto: Cortesía Universal TV

El drama criminal Almost Paradise se transmite los miércoles de octubre, a partir del 19, en Universal TV, a las 22:50. La ficción es protagonizada por Christian Kane y producida por los responsables de las exitosas The Librarians y Leverage.

Narra la vida de Alex Walker, un exagente de la DEA de los Estados Unidos que es obligado a retirarse de la actividad antes de tiempo debido a que, en un operativo encubierto, el estrés y la presión arterial le jugaron una mala pasada y contribuyeron al deterioro prematuro de su salud.

Al darse cuenta de que su vida está amenazada, toma la decisión de apartarse de la fuerza y trasladarse a una isla tropical en Filipinas, donde vive un sinfín de aventuras.

La serie estadounidense-filipina es producida por Dean Devlin (Independence Day) y Gary Rosen (Three Moons Over Milford). Cuenta con un reconocido elenco encabezado por Christian Kane (Just Married) y por Samantha Richelle (How Are You?), Arthur Acuña (Bourne Legacy) y Nonie Buencamino (Midnight Dancers), entre otros.