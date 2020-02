El dúo Wisin y Yandel será homenajeado en los Premios Latinos BMI

Un fin de fiesta y las respuestas a las grandes preguntas planteadas al inicio de la serie marcan el rumbo de una tercera temporada en la que Élite adquiere madurez y sensación de realidad.



Netflix apuesta por Élite con una tercera temporada, que verá la luz el 13 de marzo, en la que se cerrarán las tramas principales y se dará paso a nuevas historias. Unas nuevas tramas que podrán tener continuidad en las ya confirmadas cuarta y quinta temporada con personajes como Malick (Leïti Sène) y Yeray (Sergio Momo), entre otros.



Las Encinas abre sus puertas un curso más para recibir a un Polo, señalado por el asesinato de Marina, y a un grupo que afronta sus últimos meses como estudiantes de instituto para pasar al siguiente escalón vital, la edad adulta.



Es en esa línea en la que los creadores de la serie, Carlos Montero y Darío Madrona, plantean esta temporada. Ambos coinciden al destacar, en una entrevista, que la “madurez” y la idea de afrontar la “realidad” son las claves en torno a las que girarán todas las historias de Élite.



“Esta temporada es como si las dos anteriores hubieran sido una gran fiesta y en esta se encienden las luces de la discoteca y tienes que afrontar las consecuencias y ver la realidad como es”, explica Darío Madrona, quien resume la temporada como “más madura, emocional y un poco más dura” al enfrentarse los personajes a “su entrada en el mundo adulto”.



En consonancia con su compañero, Carlos Montero añade: “Es una temporada más satisfactoria. Un fin de ciclo. Todas las preguntas que se habían abierto, en esta temporada tienen respuesta. Vamos a dejar al fan muy satisfecho”.



Con el objetivo de “separar lo increíble de lo inverosímil”, los creadores de la serie coinciden de nuevo al resaltar que el gran elenco con el que cuentan es una de las partes fundamentales del éxito de una serie que ha adquirido reconocimiento internacional.



El elenco, liderado en cierto modo por Ester Expósito y su aparentemente fría y manipuladora Carla, es consecuente y comparte las ideas de los creadores de la serie en cuanto al objetivo de ofrecer una imagen más real y profunda de sus personajes.



“A nivel profundo, a medida que avanzan las temporadas me gustaría que se viera su vulnerabilidad oculta enmascarada por un corazón de hielo. En el fondo (Carla) es una chica que, por si sola, no siente la necesidad de manipular”, explica Ester Expósito, quien destaca “la fuerza y la determinación” de su personaje como puntos clave de cara a esta nueva temporada.



Es Claudia Salas, actriz que interpreta a la irreverente y deslenguada Rebeca, quien da en el clavo al exponer que es “la verdad” la que marca el devenir de los personajes y el consecuente desarrollo de las tramas de esta tercera temporada: “Creo que, al final, todos los personajes van hacia ese camino, hacia la verdad”.



Y añade: “La tercera temporada es como diferentes afluentes del río que desembocan en el mar y a final todos vamos por ese caminito para llegar a ese final, a encontrarnos, entendernos y reconocernos. Hay una parte muy de descubrir capas, de romper con todo el caparazón.”



“Que no se queden con lo superficial”, apunta Georgina Amorós, quien da vida a Cayetana, terminando la frase de su compañera de reparto.



Sobre esa misma base de la verdad y el descubrimiento de nuevas capas en personajes ya conocidos entran en acción Lu (Danna Paola) y Valerio (Jorge López), quienes mantienen una “relación difícil”, aunque “más madura” en esta tercera temporada, de la que ambos actores reconocen haber extraído un concepto importante: “Ser libres”.



“Son dos personajes que al estar juntos son súper libres. Esa es la enseñanza más linda que yo me llevo de mi personaje y de Danna Paola. Enseñarme a ser libre, a no juzgar, a ir a por lo que realmente queremos, creo que esa es la energía que tienen estos personajes en esta temporada”, explica Jorge López.



Serán, por su parte, las incorporaciones de Leïti Sène, en el papel de Malick, y Sergio Momo, como Yeray, las que aporten ese punto de frescura y, como comenta Momo, “de inocencia”, a una historia en la que los secretos, la venganza y el ego mueven a unos personajes que, sin embargo, comienzan a destaparse en esta tercera temporada.



Élite, segunda serie española original de Netflix, afronta su tercera temporada con el respaldo de haber sido una de las 10 series más vistas de 2019 en Netflix, según datos ofrecidos por la propia plataforma.

