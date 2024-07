El diálogo crítico en la obra de Karian Amaya

Foto: cortesía Netflix.

Dentro del juego de las cartas, un “póquer de ases” significa tener cuatro ases en una mano, y es una de las combinaciones ganadoras más poderosas.

Explico esto porque, en lo que va de 2024, pienso que se ha destruido la afamada frase “Netflix siendo Netflix” con cuatro excelentes series producidas y ofrecidas por la plataforma en mención.

Desde el romance, pasando por la ciencia ficción y la introspección, hasta llegar a la comedia, tengo cuatro títulos que me encantaron y sorprendieron durante la primera mitad de este año. Me gustaría compartirte cuáles son y de qué tratan.

Primero está One Day, que sigue la vida de Emma y Dexter, dos personas que se conocen el día de su graduación universitaria el 15 de julio de 1988, y establecen un vínculo especial. A partir de ese momento, la serie limitada revisita sus vidas en el mismo día (15 de julio) durante los siguientes veinte años, mostrando cómo evolucionan sus caminos, relaciones y carreras.

La segunda carta de as resulta ser La Señal, de producción de ciencia ficción alemana. La trama gira en torno a un grupo de científicos que descubren una señal extraterrestre proveniente del espacio profundo.

Esta señal contiene información avanzada y tecnología alienígena, lo que podría cambiar el curso de la humanidad. Sin embargo, al tratar de descifrar y comprender el mensaje, el equipo se enfrenta a desafíos inesperados y peligros ocultos.

La tercera sugerencia es Carol and the End of the World, una serie animada que sigue la vida de Carol, una mujer común que se enfrenta a la noticia de que el mundo está a punto de llegar a su fin debido a un evento apocalíptico inminente.

La serie explora cómo Carol se embarca en un viaje de autodescubrimiento, reexaminando sus relaciones, sueños y arrepentimientos.

Y, por último, no está de más un poco de risas hacia lo absurdo. Girls5Eva es una serie de comedia musical que sigue la historia de un grupo de chicas que tuvo un breve momento de fama a finales de losnoventa como una banda de pop.

La trama se centra en su intento de regresar a la escena musical y revivir su carrera después de que una de sus canciones es sampleada por un joven rapero actual. Puedo explicar que esta comedia se asemeja a colocar en una licuadora lo más absurdo de Woody Allen o Saturday Night Live, junto con las Spice Girls y Destiny’s Child, y pulsar el botón “blend”.

Espero en un futuro hablar de manera más detenida acerca de estas series, pero por ahora solamente me queda, estimado lector, recomendarlas. Una persona que recomienda buenas series, es un futuro ángel en los cielos. Bueno, de eso no estoy seguro, pero el mérito lo tiene.