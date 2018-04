El despertar de La Aurora

En diciembre cumple 94 años y sus sueños son más ambiciosos que cuando cumplió su primer aniversario, en 1924. Hoy con la responsabilidad de preservar a 2 mil 200 animales y fomentar la educación y recreación de grandes y pequeños, el Zoológico Nacional La Aurora busca obtener a finales de 2018 una acreditación internacional.

Se trata de una certificación que otorga la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) a aquellos recintos que muestren altos estándares en seguridad, bienestar animal, educación y conservación.

Lo cotidiano

“La acreditación se creó en 2017, y antes de esa fecha cada zoológico decía que era el más bonito y el mejor. Pero ahora esta es la única manera de obtener un sello que le muestre al mundo que lo hacemos bien”, dijo Kurt Duchez, gerente técnico de La Aurora. Es miércoles y Silvia Meléndez de García, docente universitaria, acompañada de su esposo y su nieta, Alisson, alimentan a los peces que habitan en uno de los estanques que hay en el lugar. La mayoría de los especímenes son anaranjados y tiene manchas negras; con ellos conviven algunos de color blanco, que parecieran estar cubiertos de seda.

Osos y elefanta

“Disfrutaba cada vez que mis papás me traían al zoológico. Me fascinaba ver a los osos y a la elefanta, aunque en esa época las instalaciones no estaban así de lindas”, comenta la educadora, en un tono apacible. Ella sostiene el alimento de los peces y en un momento es interrumpida por su nieta. ¡Mamá apúrate, ven a ver este pescado, es muy grande!, exclama Alisson, cuyos ojos reflejan sorpresa y ternura, al observar a una de las 195 especies de animales que son conservadas en este sitio.

Un regalo de Navidad

El 24 de diciembre de 1924, fue inaugurado este hogar de animales, que en ese entonces comenzó a funcionar como un parque y un jardín botánico, en la administración del entonces presidente José María Orellana.

“En esa época era costumbre regalar animales, para quedar bien con los gobiernos. Aquí se recibieron desde leones hasta bisontes”, recuerda Duchez.

Al remontarnos a 1924, este lugar se asemeja a un ménageri, que en francés significa casa de fieras. Ahí, los animales habitaban en condiciones precarias, resguardados en cajas de cemento y barrotes.

“Hoy, jirafas, osos, jaguares, lémures y pingüinos, viven en espacios que asemejan su hábitat natural”, comenta el exdirector del Departamento de Vida Silvestre, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Añade que mantener estas condiciones e, incluso mejorarlas, les garantizará que los expertos que envíe la ALPZA, para efectuar una inspección in situ y una revisión por pares en los próximos meses sea satisfactoria. De no lograr la acreditación, lo volverán a intentar el otro año.

Un rescate de película

Al igual que sucedió en la película We Bought a Zoo, protagonizada por Matt Damon y Scarlett Johansson en 2011, en la que un grupo de personas se unió para salvar un zoológico, aquí en nuestro país la Asociación Centroamericana de Historia Natural se encargó de esa tarea.

“Para 1958 el zoológico estaba en malas condiciones y un grupo de conservacionistas, liderado por Jorge Ibarra, le pide al Gobierno que les deje administrar este parque”, comenta Duchez.

Fue así, como a través del Decreto Ley Número 39, Enrique Peralta Azurdia, quien fungía como jefe del Gobierno de la República, le cedió el 29 de mayo de 1963 el cuidado y la administración de La Aurora a esa agrupación.

A partir de esa fecha, se eliminó la gratuidad en el ingreso al parque, pues el artículo 3 de la ley citada facultó a la Asociación a recaudar fondos de particulares, con el objetivo específico de invertirlos en planes de mejoras.

La era de la modernización

El 1 de junio de 1968 fue autorizado el cambio de nombre de esa institución por el de Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), y pese al esfuerzo de los conservacionistas, la situación financiera del zoológico no mejoró.

Fue hasta la década de los 90, cuando este panorama cambió. En ese período la AGHN pasó a ser dirigida por empresarios, quienes aportaron parte de sus recursos para recuperar y modernizar este centro recreativo.

“A partir de 1994 se renueva toda el área africana. Se crean recintos abiertos para leones, tigres y jaguares, y es cuando empieza a regresar la gente. Esto le comienza a dar cierta solvencia al parque para seguir invirtiendo”, dice Duchez.

Es así como en 2013, con un desembolsó de más de Q6 millones se crea el recinto de los pingüinos de Humboldt y se obtiene un crecimiento del 100 % en el ingreso de visitantes.

Un viaje y un proyecto escolar

David Itzep junto a su esposa y dos hijos, forman parte de esa estadística. Pero su esfuerzo va más allá de pagar los Q32 que le representa a cada adulto ingresar a este lugar y los Q15 por cada uno de los menores. Él con su familia abordaron un bus a las 2:00 para viajar desde Chajul, Quiché, a la ciudad capital, con el fin de realizar algunas compras y recorrer las 16 manzanas de terreno que conforman este albergue.

“Necesitamos tiempo para distraernos y despejar la mente. Salir de la rutina del trabajo y la escuela”, subraya este padre de familia.

Las risas y las voces de un grupo de niños se hacen escuchar cerca del recinto donde está la elefanta Trompita, quien celebró 57 años el pasado 18 de febrero.

Esta alegría proviene de los estudiantes de cuarto grado primaria del Colegio Americano de Guatemala, que están de visita en el zoológico, como parte de un proyecto de la clase de ciencias sociales, explica Nina Shell. “Estamos aprendiendo sobre los animales, su hábitat y lo que comen, para hacer una escultura con materiales reciclados o plastilina”, concluyó la niña.

Este día terminó con la visita de Margarito Zutuy y su familia, quienes vinieron de Nebaj, Quiché, para apreciar de cerca a los diversos especímenes, pues a pesar de que en Internet pueden obtener información acerca de ellos la experiencia es diferente, sostiene él.