El deporte nacional se viste de luto, Juan Zanassi falleció este lunes

Foto: EFE

El Milan no pudo pasar del empate sin goles con el Bolonia, en San Siro, en un partido que dominó pero en el que no estuvo acertado y dejó escapar dos puntos que igualan más todavía la lucha por el scudetto, luego de la trigésima primera jornada de la Serie A.



El Milan se jugaba seguir líder en su casa, con el campo lleno y contra un equipo asentado en la zona media de la tabla, pero el conjunto que dirige el italiano Stefano Pioli no pudo perforar la portería de un rival encerrado y que solo generó peligro en la primera mitad.



El Bolonia comenzó bien, suelto y directo. Con ganas de sorprender al líder en su casa. El conjunto rossoblú gozó de varias ocasiones claras, pero no las aprovechó. Al Milan le costó entrar en el partido, pero desde que lo domó, a la media hora, fue el claro dominador del encuentro.



El francés Olivier Giroud pudo abrir la lata con un potente y preciso testarazo, pero el guardameta polaco Lukasz Skorupski apareció con una gran intervención para sacar el balón bajo los palos en lo que fue la más clara de la primera mitad.

Fue un monólogo rossonero el segundo acto. Lo intentó el Milan de todas las maneras, desde todos los lados. Aunque terminó abusando de los centros laterales en vista de la imposibilidad de filtrar.



Benaccer, Tonali, Theo Hernández, Leao, Brahim, Giroud… no fueron capaces. Incluso Calabria, el lateral derecho volcado en ataque, tuvo su oportunidad, pero cruzó demasiado su disparo.



Los minutos finales fueron difíciles para el Milan. Su público apretaba, animaba, pero florecieron los nervios para los locales, que veían cómo dejaban escapar la ventaja que tenían en el campeonato sobre un equipo que no se jugaba nada.



Pudo marcar el sueco Zlatan Ibrahimovic en el tiempo añadido, pero remató alto, con vendaje en su cabeza incluido por un choque con el chileno Gary Medel.



No pudo el líder de la Serie A ganar el partido. El conjunto de Pioli sigue con sus problemas de efectividad, aunque el Bolonia cuajó una actuación muy notable.

Con este pinchazo, el Milan se mantiene líder con 67 puntos, uno más que el Nápoles, segundo, y 4 más que el Inter, que tiene un partido menos. A falta de 7 jornadas, todavía depende de sí mismo el conjunto milanés para levantar el scudetto.



Por su parte, el Bolonia sigue asentado en la duodécima posición. Sin nada en juego.