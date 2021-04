El COG comienza la cuenta regresiva de los últimos 100 días para los Juegos Olímpicos de Tokio

En un ambiente de ilusión y esperanza se desarrolló este miércoles una pequeña ceremonia en el Palacio de los Deportes, que marcó en Guatemala la cuenta regresiva de 100 días para que se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio; unos Juegos tan esperados y que fueron aplazados de su fecha original, debido a la pandemia que generó el Covid19.

Quedan 100 días para la ceremonia inaugural de la máxima cita deportiva del mundo y del año; una cita a la que Guatemala ya tiene 16 atletas clasificados y otros más en espera de oficializar su posición en el ranquin olímpico de sus respectivos deportes o de participar en eventos clasificatorios previstos para las próximas semanas.

Adriana Ruano (tiro con armas de caza), Yulissa López y Jennieffer Zúñiga (remo) asistieron en representación de los atletas clasificados, mientras que Ruano, primera clasificada de la delegación, expresó su sentir de cara a la justa olímpica.

“Es un gran honor para mí tener el privilegio de dar unas palabras en este día tan especial, en el que celebramos la recta final hacia un gran sueño…”, comenzó su intervención. Ruano hizo énfasis en que el camino no ha sido fácil y agradeció el apoyo de todas las personas involucradas en la carrera de un deportista: “equipo multidisciplinario, familia, amigos y especialmente a Dios”.

Adriana, además, resaltó una frase que, a decir de ella, la ha acompañado desde su niñez: “El viaje es lo que nos da la felicidad, no el destino… Suena tan sencilla, pero cuántos de nosotros no nos hemos obsesionado con una meta, un sueño, un destino, y dejamos de vivir y disfrutar el camino. Es por eso que hoy los invito a que sigamos disfrutando de esta recta final, pero no esperando la alegría en lo efímero”, complementó.

De la delegación y los Juegos

Esta será la participación número 15 para Guatemala en la cita olímpica de verano, desde que debutó en la edición de Helsinki en 1952.

De momento, el país cuenta con 16 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos, siendo ellos: Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer, de tiro con armas de caza; Luis Carlos Martínez, de natación; Charles Fernández, de pentatlón moderno; Isabella y Juan Ignacio Maegli, de navegación a vela; Yulissa López y Jennieffer Zúñiga, de remo; Mirna Ortiz, Mayra Herrera, José Alejandro Barrondo, José Ortiz, Uriel Barrondo y Luis Ángel Sánchez, de marcha, y un atleta más, en ciclismo de ruta, de quien se conocerá su identidad a finales de abril, con la finalización del certamen clasificatorio en Guatemala.

El programa de los Juegos Olímpicos de Tokio, a celebrarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto, contempla 33 deportes, con la inclusión de 5 nuevas disciplinas: beisbol/softbol, karate, skateboarding, escalada deportiva y surf.