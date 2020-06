El City no tira la toalla y sigue retrasando el título del Liverpool

Madrid, EFE.- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, que tuvo que retirarse lesionado en el minuto 60 del partido del domingo contra la Real Sociedad, no padece lesión ósea y la revisión médica a la que se ha sometido muestra que solo sufre un fuerte golpe en la rodilla izquierda.



Ramos no se ejercitó con sus compañeros este lunes y tampoco el belga Eden Hazard, que hizo trabajo específico de fisioterapia para ganar mayor elasticidad en su tobillo operado.



Las molestias de Ramos quedan en un susto al no poder terminar el partido frente a la Real Sociedad por el fuerte golpe que sufrió en un choque con el sueco Alexander Isak.



Según informaron fuentes del club, el capitán del Real Madrid no necesitó un estudio radiológico ni pruebas este lunes y fue revisado por los médicos del club, que diagnosticaron un fuerte golpe.



Zinedine Zidane podría contar con Ramos para el partido del miércoles contra el Mallorca si lo estima oportuno, aunque todo apunta a que después de la conversación que ambos tendrán el martes en la Ciudad Real Madrid, acordarán que descanse y será el brasileño Militao quien ocupe su lugar en el once.



En el caso de Hazard, que se ausentó del primer entrenamiento de la semana después de quedarse sin minutos en el Reale Arena, informan desde el vestuario madridista que hizo un trabajo específico en el gimnasio con protagonismo para la fisioterapia con el objetivo de seguir cogiendo elasticidad en el tobillo derecho.



Estará a disposición de Zidane para medirse con el Mallorca.