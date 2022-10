El Big Boss le dice adiós a Guatemala

Fotos: fanpage Daddy Yankee

Quedan pocos días para que Daddy Yankee, el Rey del Reguetón, se presente los próximos 2 y 3 de noviembre en Guatemala con La Última Vuelta World Tour, en Cardales de Cayalá.

Sus clásicos Gasolina, Rompe, Lo que pasó, pasó, Limbo, entre otros, son parte del repertorio que el público guatemalteco ha coreado muchas veces. El artista urbano ha tenido presentaciones en varios escenarios de Latinoamérica, donde ha llenado y hecho vibrar a multitudes.

En marzo de este año, el cantante anunció su retiro con un conmovedor video lanzado desde sus redes sociales y su canal de YouTube. “Me retiro con el mayor de los agradecimientos. A mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo. Es el mayor tesoro que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, trabajé con mucha disciplina”, expresó.

Durante su trayectoria de más de 30 años ha ganado múltiples premios y se ha convertido en el exponente del reggaetón más destacado del planeta. Lanzó su último álbum Legendaddy, el cual cuenta con 19 canciones entre las que destacan Bombón, Blok, Rumbatón, que son parte de su gira de despedida que concluirá en enero de 2023.