El Barsa traspasa a Luis Suárez

El centrocampista del París Saint-Germain, Ángel Di María, dijo ayer que no encuentra “explicación” y es “difícil de entender” el porqué “estando en buen momento”, no fue citado por Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, para el inicio de las eliminatorias mundialistas a Qatar.

“No encuentro explicación a por qué no estoy convocado. Es difícil de entender, estando en un buen momento, no ser convocado. Si me rompo el ojete en el club, es para intentar tener la oportunidad en la Selección y poder competir”, manifestó el Fideo a Radio Continental de Buenos Aires.

“Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, solo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve doce años, pero es mi sueño y quiero volver a estar. Si uno se pone en el recambio, Messi, Agüero y Otamendi no tendrían que estar. Si lo hacés, lo hacés con todos, no con algunos. Vos podés seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos”, añadió.

El futbolista aseguró que, a sus 32 años, sigue corriendo de la misma manera y que en cada partido demuestra que puede “estar a la altura” de Neymar y Kylian Mbappé, sus compañeros en el París Saint-Germain. Argentina, EFE