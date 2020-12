El Barsa, a reengancharse a LaLiga

Barcelona-Valencia, EFE.- Al Barcelona solo le vale sacar los 3 puntos en la visita del Valencia al Camp Nou, este sábado, si quiere reengancharse a la pelea por el liderato de LaLiga Santander, contra un rival lleno de dudas, que acumula 4 jornadas sin victoria.



Luego de vencer el miércoles a la Real Sociedad (2-1), los azulgranas recortaron distancias en la clasificación y ahora afrontan el choque contra el Valencia a 6 puntos del primer puesto, compartido entre el conjunto txuri-urdin, el Atlético y el Real Madrid, que están empatados con los mismos 26 puntos.



El Barsa quiere congestionar aún más la lucha por el título encadenando frente al Valencia su tercera victoria consecutiva en liga, y volver a exhibir el buen juego que mostró frente a la Real, después de las dudas que habían generado la tímida victoria contra el Levante (1-0) y el tropiezo de Cádiz (2-1).



Para mantener la mejor versión del equipo, es probable que el técnico azulgrana, Ronald Koeman, vuelva a apostar por el centrocampista Pedri González como acompañante de Frenkie de Jong y Sergio Busquets en la medular. Aún más, teniendo en cuenta la destacada actuación del joven canario frente a la Real.



La incógnita pasa por saber si el mediocampista Phillipe Coutinho volverá al once titular, aunque sea como extremo en la delantera, junto a los fijos Leo Messi y Antoine Griezmann. Si Koeman sigue sin confiar en Coutinho, los más previsible es que Martin Braithwaite sea quien cierre el ataque azulgrana.



En defensa, la duda es si el central Clement Lenglet volverá para enfrentarse al Valencia después de ser relegado en el once por el canterano Óscar Mingueza en duelo contra la Real. Con las bajas de larga duración de Gerard Piqué y Sergi Roberto, Koeman repetirá con Ronald Araújo en el eje y Sergiño Dest en el lateral derecho.



El Valencia llega a esta cita con el sabor agridulce y las consecuentes dudas que dejó su clasificación en la prórroga para la segunda ronda de la Copa del Rey en el campo de un Terrassa que pese a militar en Tercera le dominó a placer muchos minutos y falló ocasiones que pudieron sentenciarle.



La inconsistencia mostrada ha acentuado la preocupación por la solidez de un equipo que acumula ya cuatro jornadas sin ganar en la Liga pero que al mismo tiempo sabe agarrarse a los partidos y no se deja llevar ante las primeras adversidades.



Otro de los puntos a los que se aferra el Valencia para esta complicada visita es que en los partidos ante los grandes ha mostrado hasta ahora un buen nivel. Sorprendió al Real Madrid con un 4-1 impulsado por los 3 penales que tuvo a favor y supo frenar durante muchos minutos al Atlético de Madrid, aunque finalmente no pudo evitar la derrota por 0-1.



Los 3 puntos sumados de los últimos 12 posibles mantienen al equipo en tierra de nadie, algo más cerca del descenso, del que le separan 3 puntos, que de la zona europea, que queda de momento a 4.



Eso sí, el encuentro en Terrassa confirmó la idea de que Gracia puede hacer pocas variaciones sobre su once tipo sin que el nivel del equipo se resienta.



Por eso, el principal cambio que se prevé será por la recuperación de José Luis Gayà, cuya ausencia por una lesión muscular ha pesado en los últimos tres choques.



La otra buena noticia para el técnico navarro es que podrá contar con Maxi Gómez al que dio descanso en la Copa para tratar de minimizar sus molestias en la rodilla y que no se perdiera este compromiso.



Entre las dudas está en el acompañante de Gabriel Paulista en el centro de la defensa pero parece que los problemas físicos de Hugo Guillamón y la irregularidad de Eliaquim Mangala dan más opciones a Mouctar Diakhaby que a su compatriota. En ataque, Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev y Manu Vallejo se repartirán dos puestos.