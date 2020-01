El Barcelona se ejercita en Yeda antes de enfrentar al Atlético de Madrid

París, EFE.- Mauro Icardi se dio un homenaje contra el Saint-Etienne y con un triplete protagonizó la clasificación del Paris Saint-Germain (6-1) a las semifinales de la Copa de la Liga de Francia en una jornada en la que también sellaron su pase el Olympique de Lyon y el Lille.



No hubo sorpresas en el Parque de los Príncipes. No lo permitió Icardi, que no tuvo piedad de un rival que comenzó sus penurias muy pronto, a los dos minutos, los que necesitó el argentino para abrir el marcador con un gran remate cruzado que no pudo detener el portero Jessy Moulin.



Fue el inicio de una exhibición facilitada por la expulsión a la media hora de Wesley Fofana, que vio dos amarillas muy pronto para castigar al Saint-Etienne, incapaz de plantar cara a un equipo que volvió a adelantarse antes del descanso con una sutileza de Neymar y con un tanto en propia meta obra de Jessy Moulin.



Después, a los pocos minutos de la reanudación, la conexión Kylian Mbappé-Icardi funcionó a las mil maravillas con otros 2 tantos del argentino. Ambos, los consiguió al aprovechar 2 servicios del internacional francés que remató a placer a la red de la portería defendida por Moulin.



Mbappé también se apuntó al festival y con el sexto gol, luego de una asistencia de Neymar, dejó casi cerrado un marcador que maquilló Yohan Cabaye después de fallar un penal y rematar a la red el rechazo de la atajada de Sergio Rico. Ahí, se acabó el partido de Icardi, que acumuló méritos para acaparar portadas.



Tampoco falló el Olympique de Lyon, que dejó fuera de la competición al Brest (3-1) con apenas 6 minutos de incertidumbre, los que sufrió entre el 85 y el 91 cuando su rival se acercó en el marcador después de recibir un par de goles en contra. Fueron los únicos instantes en los que el equipo de Rudi García vio peligrar su pase.



Antes, Moussa Dembelé, con un gran remate cruzado a los 20 minutos, y Aouar, al aprovechar una buena asistencia de Tete en los primeros compases del segundo tiempo, adelantaron al Lyon para encarrilar la eliminatoria. El tanto de Grandsir que recortó distancias creó una tensión que cerró Jean Lucas con un disparo desde fuera del área que certificó la clasificación del Lyon.



El Lille cerró la nómina de equipos clasificados para la siguiente fase. Superó 2-0 al Amiens, mermado por la expulsión de Zungu a los 38 minutos después de ver 2 cartulinas amarillas. Con esa ventaja numérica, bastaron 2 zarpazos del brasileño Luiz Araújo y del nigeriano Victor Osimhen para que el Lille alcanzara la siguiente fase.