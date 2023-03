El ballet nacional está de luto

Hace unos días se estrenó Ant-Man and the Wasp: Quantumania, película que introduce a Kang, el Conquistador, representado por el actor Jonathan Majors. Muchos fans del universo cinematográfico Marvel probablemente no estarán familiarizados con el formidable nuevo antagonista, pero este cuenta con una larga historia en los cómics.

Kang apareció por primera vez en Fantastic Four #19 (1963), creado por el escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby. En los cómics, el verdadero nombre de Kang es Nathaniel Richards, descendiente de Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos. Nathaniel creció en el siglo 30, en un mundo futuro devastado por la guerra. Cuando descubre la tecnología del Doctor Doom para viajar en el tiempo, decide usarla como herramienta de conquista.

Kang posee una inteligencia increíble y conocimientos tecnológicos que lo han convertido en uno de los villanos más poderosos y peligrosos del Universo Marvel. Kang también es un hábil luchador y estratega, y tiene acceso a artefactos de cualquier siglo. Generalmente usa una armadura de batalla muy avanzada que aumenta su fortaleza, es capaz de producir rayos de energía, hologramas y campos de fuerza, y es capaz de controlar otras formas de tecnología.

Gracias a sus viajes en el tiempo, Kang puede alterar el curso de la historia. Se ha demostrado que manipula la línea de tiempo a su favor, como la creación de realidades alternativas donde él reina supremo. También se sabe que Kang recluta versiones alternativas de sí mismo de diferentes líneas de tiempo, creando ejércitos de Kangs para cumplir sus órdenes.

El objetivo final de Kang es conquistar toda la línea de tiempo, convirtiéndolo en el gobernante de toda la historia. Varias versiones del personaje han batallado con los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y varios otros superhéroes de Marvel.

La historia de Kang se ha explorado en varias historias de Marvel Comics. En Kang Dynasty, se adueña con éxito del siglo XXI y se convierte en su gobernante. Sin embargo, su gobierno dura poco cuando los Avengers y otros campeones se unen para acabar con él. En Avengers Forever, Kang intenta borrar su pasado matándose a sí mismo cuando era más joven, pero un grupo de superhéroes de diferentes épocas lo detiene.

Kang también ha aparecido en videojuegos y programas de televisión, como la serie animada Avengers: Earth›s Mightiest Heroes y la serie Loki, de la plataformaDisney+.

En general, Kang the Conqueror es un villano temible que se ha convertido en un jugador importante en el Universo Marvel. Con sus habilidades y su tecnología avanzada, Kang es un enemigo mortal para cualquier superhéroe que se interponga en su camino.