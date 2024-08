El avance de la educaciónen robótica en el país

Fragmentos del pasado es la exhibición con la que se abre esta nueva etapa en las ruinas del exconvento.

Ayer por la noche, 22 de agosto, fue inaugurado el Museo en la ruinas del exconvento de San Agustín en La Antigua Guatemala. Revista Viernes tuvo acceso a las instalaciones para conocer de primera mano el trabajo realizado por el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG).



El conservador de la ciudad, Javier Quiñónez, expresó que “para abrir un museo hacen falta miles de años de historia y estos están dentro de este edificio, que también es parte del museo mismo. Yo considero el edificio del antiguo templo de los agustinos como una pieza más, parte integral de él y es un recinto que en cuanto a sus características arquitectónicas y valoración patrimonial es único en la ciudad”.



La historia de este lugar se remonta a 1657, cuando se empezó a construir. Para el terremoto de 1917 colapsó la cúpula del altar mayor y únicamente se conservaban los muros y fachada; fue por eso que desde hace varios años se ha estado trabajando en la recuperación para que ahora pueda ser visitado y conocido.



Respecto de esto, el arquitecto Hairo Castellanos, quien ha supervizado el proyecto, comentó que en 2018 se iniciaron labores emergentes. “Se comienza a trabajar el proyecto para estabilizar la estructura, y de ahí parte todo el tema de la restauración hasta el 2022, que se entrega remozado, al Departamento de Restauración y Junta Directiva del CNPAG.



“Es satisfactorio el hecho de entregar un edificio que estuvo cerrado al público más de 80 años, hay personas de edad avanzada que nunca han ingresado”, reflexionó Castellanos.



La nueva faceta: el museo



Después de entregarlo en 2022 se presentaron tres planes para darle uso a las instalaciones, y la propuesta ganadora fue la que ahora está en exhibición que contiene piezas de cerámica, lítica y estuco que han sido encontradas en el Valle de Panchoy.



“El guion museográfico y la curaduría, estuvo a cargo de la arqueóloga Gabriela Luna y mi persona, y el arquitecto Marvin Borrayo como jefe de restauración estuvo al pendiente. Se fueron agregando elementos como por ejemplo que fuera inclusivo, ya que se generaron tres tipos de ingreso para personas de talla normal, con silla de ruedas y talla baja, todo monitoreado en tiempo real por un sistema de cámaras de primera tecnología”, describió Castellanos.



Agregó: “Entregamos a la comunidad un proyecto, que empezó como emergente y ahora se convirtió en una joya patrimonial más para la ciudad y para Guatemala”.



¿Qué contiene?



El conservador desarrolló: “La colección expuesta tiene diferentes momentos cronológicos en cuanto al material arqueológico, hemos hecho una selección con referentes de varias épocas en la historia del Valle de Panchoy, iniciando por la ocupación prehispánica antes de la llegada de los españoles, principalmente lítica cerámica, obsidiana y un entierro que representa la importancia del culto a la muerte. De igual forma tenemos artefactos de la ocupación hispana (a partir de 1524) de uso doméstico, además de algunos elementos de decoración de arquitectura, piezas que ejemplifican lo valioso que fue la producción escultórica”.



Agregó que “Cobran relevancia unas ánforas que se encontraron sobre las bóvedas del conjunto monumental de La Merced, en el convento, también hay algún material que ejemplifica la cotidianidad de la Época Republicana, de finales del XIX o principios del XX de manera que en las investigaciones arqueológicas desarrolladas a través de estos 55 años, han salido a la luz algunos artefactos, en este caso una colección de botellas de vidrio. Es curioso pero también significativo para la documentación y entendimiento de lo que ha pasado en la ocupación republicana, ya prácticamente en los inicios de 1900 en La Antigua Guatemala”.



Asimismo, la arqueóloga Luna indicó: “Para mí es un honor dejar un granito de arena para toda la gente, no solo nacional sino internacional, que seguramente va a visitar este museo y que quede en la memoria colectiva que es para ellos, que los vestigios son de todos los guatemaltecos, que tenemos derecho a verlos y que no estén en una bodega toda la vida. Con esto le apostamos a seguir dándole ese uso digno a los monumentos para que la gente siga aprendiendo y conociendo de su pasado, y así ir tejiendo toda esta memoria que debemos tener como guatemaltecos. No hay nada mejor para los arqueólogos que su labor no se quede en una bodega, sino que la gente vea lo que se encontró. Muy satisfecha de poder demostrar al mundo lo que tiene el país”.



El valor del ingreso será para nacionales, cinco quetzales; centroamericanos, 15; estudiantes extranjeros, 20 y extranjeros, 40. El horario será de martes a domingo de 9:00 a 17:00. Las ruinas del exconvento se ubican en la 5ª. calle Poniente y 7ª. avenida Sur.