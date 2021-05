El Atlético viaja a por el título con las bajas de Lemar y Savic

Madrid, EFE.- El Atlético de Madrid viaja este viernes por la tarde en autobús desde Majadahonda hacia Valladolid a por el título de Liga, en juego este sábado en el estadio José Zorrilla, con las bajas de Thomas Lemar, por lesión y tercer partido seguido, y Stefan Savic, por sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas.



Aunque toda la plantilla del primer equipo más el portero Miquel San Román forma parte de la expedición del club rojiblanco, cuya llegada al hotel de concentración en Valladolid está prevista a las 20:30 horas, ni el extremo francés, lesionado contra el Barcelona, ni el central montenegrino podrán jugar el duelo, en el que su equipo necesita la victoria (o el mismo resultado del Real Madrid frente al Villarreal) para proclamarse campeón de la Liga.



Para armar su once, Diego Simeone está pendiente de Kieran Trippier. El lateral inglés, indiscutible en el once cuando está al cien por cien y con el que ha probado esta semana como titular por el carril derecho, solo hizo el trabajo táctico el jueves, aunque este viernes completó el entrenamiento con el grupo, pero con el cuerpo técnico muy atento a él en cada ejercicio.



Si está en condiciones, formará parte del 11 titular en Valladolid, que estaría compuesto por Jan Oblak, en la portería; Trippier, José María Giménez, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Saúl Ñíguez, en la defensa; Marcos Llorente y Koke Resurrección, en el centro del campo; Ángel Correa y Yannick Carrasco, más arriba; y Luis Suárez, como delantero de referencia, según las pruebas del entrenador.



Renan Lodi, que se retiró de la sesión del miércoles y que no saltó al césped en la del jueves, se sumó de nuevo este viernes al trabajo con el grupo y también forma parte de la citación.



Para el encuentro, Diego Simeone tiene disponibles 21 jugadores: los porteros Jan Oblak, Ivo Grbic y Miguel San Román; los defensas Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, José María Giménez, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Renan Lodi; los centrocampistas Héctor Herrera, Koke Resurrección, Lucas Torreira, Saúl Ñíguez, Geoffrey Kondogbia y Marcos Llorente; los extremos Víctor Machín, ‘Vitolo’, y Yannick Carrasco; y los delanteros Ángel Correa, Luis Suárez, Joao Félix y Moussa Dembelé.