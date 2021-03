El Atlético se frena en el Coliseum y permite recortar puntos al Real Madrid

Madrid, EFE.- El Atlético de Madrid no pudo con el Getafe, empató 0-0 en el Coliseum Alfonso Pérez y dio vida al Real Madrid, que luego de su victoria frente al Elche este sábado (2-1) se acercó a 6 puntos del conjunto rojiblanco.



Con un hombre más durante veinte minutos por la expulsión del franco-camerunés Allan Nyom, el equipo de Diego Simeone no fue capaz de batir a David Soria, que se empleó a fondo con un disparo de Moussa Dembélé y fue testigo de un lanzamiento al palo del uruguayo Luis Suárez.



Antes, en la primera parte, el Getafe anuló al Atlético, que solo tuvo una oportunidad en las botas del belga Yannick Carrasco. El equipo de José Bordalás, salvo dos disparos de Carles Aleñá a lo largo de los 90 minutos y un posible penal sobre Nemanja Maksimovic protestado, casi no tuvo ocasiones.