El Atlético se encierra para preparar el derbi

Madrid EFE – En su feudo del Wanda Metropolitano, el escenario del derbi madrileño del próximo domingo, el Atlético de Madrid realizó su penúltimo entrenamiento antes del duelo contra el Real Madrid, en el que contó con el croata Sime Vrsaljko, reintegrado al grupo el jueves, y con el mozambiqueño Reinildo Mandava, que podrá jugar después de que el Comité de Apelación anuló su sanción.



Vrsaljko pasó en el entrenamiento de ayer de haber estado aparte por reparto de cargas físicas a los ensayos del once que dispuso el entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone. Una formación que podría verse alterada con el retorno de Reinildo, a quien el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha retirado la quinta amarilla que vio ante el Athletic la pasada jornada atendiendo al recurso del Atlético, por lo que ya no tendrá que cumplir sanción.



Si el mozambiqueño ingresa como lateral izquierdo en lugar del brasileño Renan Lodi o si Simeone, vuelve a valorar la defensa de tres centrales (hasta ahora ha ensayado esta semana con dos centrales y dos laterales) son dos nuevas incógnitas respecto al once del domingo.



El resto de las dudas, con Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia y Rodrigo de Paul como fijos en el centro del campo, reside en el ataque. Antoine Griezmann y/o Matheus Cunha en la punta, Yannick Carrasco por la izquierda, Marcos Llorente por la derecha e incluso Ángel Correa también ha llegado a ensayar por ese costado.



Muchas variantes entre las cuales Simeone tendrá que elegir, en los ensayos de hoy sobre el césped del Metropolitano y el entrenamiento de este mañana en la ciudad deportiva rojiblanca de Majadahonda. En él tendrá su última oportunidad de trabajar con sus futbolistas la táctica para enfrentarse al eterno rival, ya proclamado campeón liguero, en un partido clave no solo para el orgullo rojiblanco, sino también para su pelea por clasificarse a la próxima Liga de Campeones.