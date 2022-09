El Atlético reincide, el Leverkusen golpea

Fotos: cortesía Dulce Zapeta

Diario de Centro América, en el marco de las festividades de los 201 años de Independencia de Guatemala, resalta el esfuerzo y dedicación de los distintos atletas que, sin importar horarios ni fechas, se entrenan y participan en diferentes competencias para alcanzar sus sueños deportivos.

En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dulce María Zapeta García, una deportista que se inició desde la bicicleta hasta ganar las carreras pedestres más difíciles en Guatemala.

Zapeta logró conseguir el primer lugar de la Trail Running Shiguala 42K superando a Kim Escalante, a quien admira.

¿Cómo fue su incursión en el deporte?

“Empecé con el ciclismo y después me pasé al triatlón, en el cual ocupé mucho tiempo entrenando; luego, por la falta de accesos a piscinas se hacía difícil practicar. Asimismo, la combinación de deporte y trabajo se me empezó a dificultar, por lo que me dediqué a las carreras de montaña, pues un amigo me invitó. La primera fue la carrera Entre Ruinas, en Tecpán, y la verdad que me llamó mucho la atención, aparte de que me fue muy bien, porque terminé en primer lugar”.

¿Cuáles son las carreras que más la han marcado?

“Las de Trail o de montaña, porque creo que sí me han dado mucha experiencia deportivamente, además de una madurez mental bien increíble porque hay etapas en las que es difícil creer en uno mismo y por ello he ganado mucha credibilidad; todas las competencias han sido duras, ya que son diferentes, pero las de montaña son las que más me han hecho madurar”.

Dulce, como ejemplo femenino, también es madre y comparte junto a su hijo en distintos entrenos.

¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo?

“Siempre mejorar, esa idea me emociona mucho; saber que puedo optimizar mi rendimiento, saber que puedo llegar a competir con otras personas, ya que nunca me imaginé estar a la altura de atletas como Juan Carlos Sagastume, Ismael Pinzón o Kim Escalante, a quien admiro mucho y siempre que la miro se lo digo. Compartir con estas personas, la verdad, me sube de nivel en el crecimiento personal. Mi objetivo es salir a competir afuera y enfrentarme a otras personas”.

Dulce posee el grado de Oficial del Ejército de Guatemala, como teniente en Servicio de Material de Guerra, egresada de la Escuela Politécnica en 2013, además de ser estudiante de Derecho.