El Atlético homenajea a Koke

Fotos: EFE

Madrid EFE “Un día muy especial; no quiero quedarme aquí, quiero más”, expresó Koke Resurrección, el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, con 555 encuentros, emocionado, homenajeado y honrado este jueves por el club, por Adelardo Rodríguez, las leyendas, sus compañeros y entrenadores actuales y pasados, tanto en el conjunto rojiblanco como en la Selección, con el elogio común y superlativo a su calidad como persona, de su ejemplo, incluso por encima de todo lo conseguido como futbolista.



“Es un orgullo. Son muchos sentimientos encontrados. Al final, es sentir lo que haces. Yo creo que es importante, ya lo dije el otro día a mis compañeros, sentirse identificado con lo que haces, con lo que sientes. Y eso hago cada día, cuando voy a entrenar, cuando me pongo la camiseta del Atlético de Madrid todos los días. Todavía no he terminado, me queda mucho, y al final de tu carrera que se te reconozca como Adelardo, por ejemplo”, deseó el capitán del Atlético, arropado por su familia, sus amigos, sus compañeros, sus excompañeros, sus entrenadores, sus exentrenadores, por el mundo del futbol y del Atlético de Madrid.

“Yo estaba en la ciudad deportiva del Atleti cuando empezó todo el lío, lo empecé a ver jugar y le auguré una carrera buena, como la que está teniendo. Lo que apreciamos quizá más de ti que el haber jugado tantos partidos es la persona que eres. Te deseo lo mejor, porque eres del Atleti. Y eso ya es lo mejor para mí”, afirmó Adelardo, que tenía el récord de partidos hasta ahora. Y bromeó: “No me vas a pasar en goles”.

Él marcó 115 tantos en 553 partidos. Koke suma 47 en 555 encuentros. También le pasó el testigo con una placa dorada que conmemora los 554 encuentros con los que lo superó el pasado sábado contra el Sevilla.