El Athletic golea en una noche mágica de Muniain y Raúl García

Bilbao, EFE.- El Athletic goleó 5-1 al Getafe en San Mamés en una noche mágica de Íker Muniain, que participó en 4 de los goles de su equipo mientras estuvo en el campo, y Raúl García, que marcó el primer y el tercer tantos de la remontada al 0-1 a los 18 segundos de partido de Marc Cucurella.



No fueron esos los únicos nombres a destacar en un Athletic arrollador que tuvo en el meta Unai Simón una pieza clave al detener un penalti a Jaime Mata que hubiera sido el 1-2 y en el que añadieron los tantos del 5-1 final Yeray Álvarez, Alex Berenguer y Oscar de Marcos, a excelentes servicios del propio Muniain, Iñaki Williams, al que no afeó no marcar, y Asier Villalibre.



Con estos tres puntos el conjunto vasco, en el que todo es felicidad desde la llegada de Marcelino García Toral a su banquillo, se aúpa ya a la primera mitad de la tabla, donde es noveno aunque todavía más cerca del descenso, del que se ha alejado a 6 puntos, que de Europa, que le queda aún a 7.



El Getafe, que corta una racha de dos victorias seguidas, es decimotercero, si bien a un solo punto del Athletic.