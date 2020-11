El Arsenal sella el billete para los dieciseisavos de la Liga Europa

Roma, (EFE).- Gennaro Gattuso, técnico del Nápoli, destacó este jueves, tras el partido de la Liga Europa ganado 2-0 contra el Rijeka, la importancia que tuvo el argentino Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles, para la ciudad y, para explicarlo, dijo que no sabe si para los napolitanos es más importante su patrono «San Jenaro o San Maradona».

«Diego no fue el que ganó dos títulos, la Copa UEFA en Nápoles. Diego es el orgullo de esta ciudad. Vistió la camiseta número 10, no solo era un jugador. Hizo soñar a un pueblo entero. Muchos chicos se llaman Diego en su honor. No sé si es más importante San Jenaro o Diego», afirmó Gattuso en declaraciones a «Sky Sport», al acabar el partido del San Paolo.

«Tengo muchos buenos recuerdos, tuve el honor de poder hablar muchas veces con Diego, de cenar un par de veces con él. Murió, pero el no morirá nunca porque hizo muchas cosas extraordinarias. Se equivocó en la vida privada, pero por lo que hizo se quedará para siempre», agregó.

«Ya el miércoles, cuando fuimos al hotel, se notó que la ciudad respiraba un aire distinto. Es una gran pérdida, pero Diego no morirá nunca, es una leyenda», concluyó.

Gennaro Gattuso, técnico del Nápoli, habló de la pasión y el cariño por Diego Maradona. Foto Nápoli.

Gattuso, que en su carrera de jugador fue un centrocampista reconocido por su gran garra y determinación, dijo con tono de broma y profunda admiración hacia el talento del Pibe de Oro que su «remordimiento es no haberle podido darle alguna patada como jugador».

«En la ciudad se volverá a hablar mucho de él. Tenemos el deber de mirar hacia adelante. Le respetaremos, con el deseo de poder dedicarle un trofeo», prosiguió el técnico italiano. EFE