El amor que rompe cualquier barrera

Leonel Hernández

Músico baterista de Malacates Trébol Shop

“Siempre he buscado encontrar un equilibrio entre mi pasión por la música y el deseo de pasar tiempo de calidad con mi familia. Siendo padre, he sentido la necesidad de trabajo más flexible, que no tenga horarios estrictos, para estar presente en su vida”, expresa Leonel Hernández, integrante de la banda Malacates Trébol Shop. Él se encarga de llevar a sus pequeños al colegio y está con ellos la mayor parte del tiempo. Su profesión es exigente, pero ha aprendido a priorizar su rol de padre. “Aunque podría dedicarme más a la música, he encontrado un punto de equilibrio donde puedo seguir disfrutando de mi pasión y estar presente para mis seres queridos”, indica.