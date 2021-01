El Alcoyano tumba al todopoderoso Madrid

Conquistó la Serie Abierta en Estados Unidos.

El velerista nacional Juan Ignacio Maegli continúa su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, y comenzó el año viento en popa, pues se proclamó campeón de la Serie Abierta de Vela 2021, en la prueba de láser estándar, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

El certamen se desarrolló entre el 15 y el 18 de este mes en el Club de Yates Lauderdale, en la ciudad mencionada, en el cual participaron 42 embarcaciones con navegantes de distintos países, entre los que se destacan los latinoamericanos Argentina, Chile, Puerto Rico y Venezuela.

Maegli, quien ganó las regatas 1, 3 y 4 de las 7 en disputa, se mantuvo al frente de la clasificación durante 4 días de competencia y acumuló 17 puntos netos, que le otorgaron el título.

Cabe destacar que el nacional superó al argentino Francisco Guaragna, quien ocupó la segunda casilla con 24 unidades, mientras que el tercer puesto fue para el estadounidense Charlie Buckingham (30).

“Hice mi mejor esfuerzo para poner mi bote en posición, sin importar desde dónde llegara el viento, y eso me guio a tomar buenas decisiones sobre el agua”, aseveró el tres veces olímpico.

Isabella Maegli logró un destacado octavo lugar.

“Recientemente me he enfocado más en trabajar mi físico, y no pasé tanto tiempo en el agua. Me voy a quedar los siguientes meses aquí en Florida para aumentar mi cuota de navegación.

Tenemos una muy buena flota con Charlie (Buckingham), mi compañero de entrenamiento, un grupo de estadounidenses jóvenes, canadienses y los latinos, así que es una buena cancha”, añadió el velerista.

Asimismo, la hermana de Juani, Isabella, también compitió en el certamen, en la prueba de láser radial, en la cual la guatemalteca logró colarse entre las mejores 10 de 70 participantes.

La menor de los Maegli, también clasificada para Tokio, logró un destacado octavo lugar, al acumular 43 puntos netos en una prueba en la que fue la única navegante latinoamericana, pues el resto de participantes fue de Estados Unidos, Islas Vírgenes y Canadá.

El objetivo de los hermanos Maegli es llegar con la mejor preparación posible para las justas olímpicas, entre el 24 de julio y el 9 de agosto de este año, y para ello es que compiten en estas pruebas, pues el año pasado fue muy complicado competir, por la pandemia del coronavirus.

Además de los hermanos Maegli, en vela, por Guatemala se tienen otros ocho boletos para los Juegos Olímpicos, los atletas de marcha, Mirna Ortiz y José Alejandro Barrondo; de natación, Luis Carlos Martínez; en pentatlón moderno, Charles Fernández; en tiro con armas de caza, Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer, y en ciclismo, todavía por definir.

En el caso del medallista en Londres 2012, Érick Barrondo, quien no ha logrado la marca para clasificarse, en caso de no conseguirla, buscará hacerlo por medio del ranquin, para lo cual tendría que esperar hasta el final del período acumulable de puntos.

Asimismo, se espera que otros deportistas logren confirmar su clasificación para las justas, como son los casos del gimnasta Jorge Vega, el badmintonista Kevin Cordón y el halterófilo Édgar Pineda Zeta, entre otros.