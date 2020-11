El adiós de Connery, Sean Connery

El legendario actor escocés Sean Connery, conocido sobre todo por sus interpretaciones de James Bond, murió a los 90 años, según informó hoy su familia a la BBC.

Con más de 60 títulos a sus espaldas, Connery protagonizó seis sobre el agente secreto más famoso del cine, James Bond: Dr. No (1962), From Russia With Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967) y Diamonds Are Forever (1971).

En este último filme, Connery volvió a ponerse en la piel del agente 007 tras una película en que George Lazenby le tomó el relevo, y con ella batió un récord Guinness: ser el actor mejor pagado por un solo filme.

El escocés se embolsó lo que serían ahora unos US $40 millones (Q311.8 millones), una suma que donó enteramente a su fundación, Scottish International Educational Trust, que apoya la educación de niños con pocos recursos.

Pasaría más de una década, hasta que en 1983 aceptara de nuevo interpretar al agente del MI6, creado por el escritor Ian Fleming, en Never Say Never Again.

Su carrera continuó imparable hasta que en 1987 su papel en The Untouchables le valió el Oscar al Mejor Actor de Reparto al que se sumaron dos Baftas y Golden Globe.

También participó en títulos como Murder on the Orient Express (1974), Der Name de Rose (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (1989) y The Avengers (1998).

Carismático y de fuerte personalidad, en 1989, cuando tenía casi 60 años, la revista People Magazine le nombró el “hombre vivo más sexy”, lo que el actor se tomó con humor: “Bueno, no hay muchos hombres muertos sexis, no?”.

*EFE