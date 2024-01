Ejército se tecnifica con simulador de caída libre

La Inversión Extranjera Directa (IED) se incrementó en 53 por ciento entre enero de 2020 y junio de 2023, en comparación con lo captado en el período del anterior gobierno, según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

El monto de las apuestas de capitales foráneos en el país sumó, desde el inicio de la gestión del presidente Alejandro Giammattei, US $6517.9 millones, lo que es un incremento de US $2256.7 millones en relación con lo recibido de 2016 a 2019 (US $4261.2 millones), de acuerdo con el Banguat.

Dichos recursos económicos fueron importantes para generar fuentes de empleo digno, dinamizar el desarrollo económico y social, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.

3 son las compañías de gran capital instaladas en nuestro territorio.

El 74.2 por ciento del total contabilizado a la fecha se alcanzó en 2021 (US $3461.8 millones) y 2022 (US $1378.1 millones), se infiere de las cifras del banco central. Confianza Entre los capitales extranjeros que han apostado por instalarse en nuestro territorio o inyectar recursos económicos se encuentran Millicom International Cellular, Yazaki, de capital japonés-estadounidense, y la compañía Pakka Inc.

Guatemala tiene una ubicación estratégica, ya que está cerca del mayor mercado mundial que es EE. UU. y cuenta con puertos en el Pacífico y el Atlántico, ha señalado el Ministerio de Economía. Además, posee ventajas de mercado al contar con acuerdos comerciales con la nación norteamericana citada, además de México y Centroamérica.

Asimismo, tiene los precios más competitivos de energía eléctrica en América Latina y capital humano joven y posee una de las economías más estables y resilientes de la región.