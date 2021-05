Egan Bernal conquista el Giro 2021

Guatemala se alista para dos partidos claves en la eliminatoria.

La Selección Nacional de futbol, que el viernes próximo enfrentará a San Vicente y las Granadinas, en busca de un lugar para pelear por una plaza para la octogonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022, se entrenó ayer por la mañana en el Estadio Pinula Contreras, Santa Catarina Pinula, Guatemala.

El conjunto que dirige el nacional Amarini Villatoro aprovechó la mañana del domingo para trabajar sobre la grama sintética del estadio pinulteco, el cual presenta condiciones similares a las que encontrará en el Ergilio Hato de Curazao. Pese a que todavía falta una semana para el duelo contra los curazoleños, y que antes deberá pensar en el juego del viernes, Villatoro sabe que después de ese encuentro no tendrá tiempo para preparar el partido en suelo caribeño, y busca acostumbrar a los jugadores al pique del balón sobre esta superficie sintética.

127

es la posición de Guatemala en el ranquin FIFA, y 12 en el de Concacaf.

El delantero de la azul y blanco, Darwin Lom, destacó que para salir avante en estos encuentros la base será el trabajo de grupo.

Stheven Robles realiza un ejercicio, junto a José Carlos Martínez. Fotos: Cortesía Fedefut

“Lo importante es trabajar, defender y atacar como grupo y motivarnos a sacar estos dos partidos adelante”, destacó el delantero del California United Strikers de la Asociación Nacional Independiente de Futbol de EE. UU.

“Siempre he dicho que es un honor formar parte de esta Selección y me enorgullece compartir con todos estos grandes jugadores, y si me toca ser titular voy a sudar la camiseta como en cada juego”, añadió.

“Ser delantero incluye una presión adicional, pero es algo a lo que estoy acostumbrado, pues crecí en esta posición y siempre la obligación es hacer goles; si me toca jugar, espero ayudar con mi cuota”, compartió Lom.

Darwin Lom confía en que el trabajo de grupo los llevará a la siguiente ronda. Fotos: Cortesía Fedefut

“Agradezco el apoyo de los aficionados guatemaltecos, les pido que continúen haciéndolo en busca de un objetivo común para avanzar a la siguiente fase”, puntualizó el atacante.

El lateral de la bicolor, Stheven Robles, destacó la intensidad del trabajo de estos días. “Hemos trabajado muy fuerte, hemos hecho todo lo que el profesor nos ha puesto a hacer y nos va a servir mucho para el juego del viernes”, dijo Robles. “En cada práctica le subimos intensidad y ritmo, para llegar en buen nivel el día del partido”, reaccionó.

“Hace un año me operaron del ligamento cruzado y prácticamente estaba fuera, pero gracias a Dios que tiene un propósito para cada uno, hoy me tiene acá luchando por este sueño el trabajo ha sido intenso y me he sentido muy bien”, añadió el zaguero. Para Guatemala no hay margen de error, pues en aras de clasificarse para la siguiente instancia deberá solventar con victoria los dos encuentros que le restan.